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Konya'da 4 katlı binanın enkazından acı haber

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Konya'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan beş kişiden üçü sağ olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan iki kişiyi arama çalışmaları devam ederken acı haber geldi. Enkazda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirilirken, kalan bir kişiyi daha arama çalışmaları devam ediyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde dün akşam saat 20.00 sularında 7 dükkan ve 14 daireden oluşan 4 katlı bina çöktü.

İhbar üzerine adrese İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'lardan toplam 962 personel ve 216 araç sevk edildi.

Çöken binadan son anda kurtulan iki kişi, kendi ailesinden beş kişinin enkaz altında kaldığını belirtti. Yapılan tespitlerde enkaz altında Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23), Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın mahsur kaldığı belirlendi.

Konya'da 4 katlı binanın enkazından acı haber

5 SAAT SONRA İKİ KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Binanın göçmesinden yaklaşık 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan iki kişi ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da 4 katlı binanın enkazından acı haber

7 SAAT SONRA ÜÇÜNCÜ SEVİNÇ

Arama kurtarma çalışmalarının 7'nci saatinde de Ahmet Muhammed Cedan, Muhammed Cedan ve Halid El Cedan'ın kurtulduğu yakın bir noktada bulunup, sağ olarak kurtarıldı. Konya Valiliği kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Konya'da 4 katlı binanın enkazından acı haber

ACI HABER

Dün akşamdan bu yana soluksuz çalışan ekipler, enkazdaki iki kişiye ulaşmaya çalışırken acı haber geldi. Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarılırken, kalan bir kişiyi daha arama çalışmaları sürüyor.

BALIKÇIYA AİT İŞ YERİNİN KOLON KESTİĞİ İDDİASI

Binanın çökmesinin ardından bölgeye gelerek Kriz Merkezi'nin başkanlığını yürüten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sık sık basın mensuplarının karşısına çıkıp gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Binanın giriş katına yeni açılan balıkçıya ait iş yerinin kolon kestiği iddiasıyla ilgili Yerlikaya, büyükşehir ve ilçe belediyelerine bugüne kadar herhangi bir şikayet olmadığını ama soruşturmayı yürüten savcı heyetinin her türlü iddiayı araştırdığını açıkladı.

Konya'da 4 katlı binanın enkazından acı haber

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir" denildi. Şüphelilerden ikisinin dükkan, ikisinin ise daire sahibi olduğu belirtildi.

Konya'da 4 katlı binanın enkazından acı haber
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıJokerAllame:

HESAP VERECEKSİNİZ HESAP

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Haber YorumlarıSimuz ER:

Maalesef 2 güne kalmaz bunu da unuturuz..

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Haber YorumlarıNecdet Gürler:

Nasıl biz bu hale geldik.Herkes kendi çıkarları için başkalarının canını hiçe sayıyor ALLAH sonumuzu hayır etsin inşallah

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