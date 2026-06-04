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18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sürüyor

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Konya'da düzenlenen 18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali'nin üçüncü gününde Ankara, Antalya, Sivas ve Karaman'dan tiyatro oyunları sahnelendi. Festivalde 4 yabancı ve 11 yerli ekip, 23 oyunu 37 temsille izleyiciyle buluşturacak. Festival 10 Haziran'da sona erecek.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" üçüncü gününde etkinliklerle devam etti.

Festival kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Bu da geçer ya hu" oyunu Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Antalya Devlet Tiyatrosu'nun "Buzlar Çözülmeden" oyunu Selçuklu Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşturuldu.

Festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Sivas Devlet Tiyatrosu'nun "Pofu" oyunu ile Karaman Göktepe'de Antalya Devlet Tiyatrosu'nun "Kırmızı Cüce" oyunları ikişer seans olarak sahnelendi.

Festivalde yarın da saat 20.00'de Erzurum Devlet Tiyatroları tarafından Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Helezon", İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde "İnsandan Kaçan" oyunları sahnelenecek. İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda "Oh Ne Ala Memleket" saat 11.00 ve 14.00'te iki seans olarak sahnelenecek.

Dört yabancı ekip ve 11 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde 23 seçkin oyun, 37 temsille Konyalı sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 10 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Anıl Kuru
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