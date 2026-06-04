CHP Grup Başkanı Özel, partisinin milletvekilleri Altay, Öztunç ve Erol ile görüştü
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Üç milletvekilinin daha önce Genel Merkez'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü belirtildi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile görüştü.
Görüşme, Özel'in Meclis'teki makamında gerçekleşti. Üç milletvekilinin Özel'den önce Genel Merkez'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı