Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel'in çalışma arkadaşları götürdü

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, son günlerde bazı internet haber sitelerinde ve sosyal medya mecralarında parti Genel Merkezine yönelik ortaya atılan iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI GÖTÜRDÜ"

Demir, ‘mutlak butlan’ kararıyla birlikte Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, makam odasından "Gezi Direnişi" tablosunun kaldırıldığı yönündeki haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Demir, makam odasındaki tablonun iddia edildiği gibi kaldırılmadığını, odanın boşaltılması sürecinde Özgür Özel’in çalışma arkadaşları tarafından götürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı döneminde, makam odasının ilgili kısmında, engelli ressam Muhammet Yalçın tarafından kendisine bizzat hediye edilen özel bir tablo yer almaktaydı. Gezi Direnişi tablosu, Sayın Özgür Özel’in çalışma arkadaşları tarafından Genel Merkez odası boşaltıldığında duvardan kaldırılmış ve götürülmüştür."

"RESSAM MUHAMMET YALÇIN’IN HEDİYESİ YENİDEN ASILDI"

Tablonun götürülmesinin ardından duvarda oluşan boşluğun nasıl doldurulduğuna da açıklık getiren Demir, odanın eski düzenine sadık kalındığını vurguladı: "Duvarda boş kalan kısma ise daha önceden orada asılı olan engelli ressam Muhammet Yalçın’ın hediyesi eski tablo yeniden asılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Demir’in paylaşımı şu şekilde;

Kaynak: Haberler.com