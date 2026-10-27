Konya Aşıklar Bayramı'nın 60. yılında Karatay'da sempozyum yapıldı, 60 aşık buluşacak

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Konya'da 60. Yılında Konya Aşıklar Bayramı Sempozyumu yapıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karatay Belediyesi ile Konya Kültür ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen 60. Konya Aşıklar Bayramı etkinlikleri kapsamında Karatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında, şehrin ruhuna, gönül mimarlarına vefa göstermeye gayret ettiklerini vurguladı.

Konya Aşıklar Bayramı'nın akademik çalışmalarla desteklenmesinin kültürel mirasın korunması açısından büyük değer taşıdığını ifade eden Kılca, "1966'da rahmetli Feyzi Halıcı hocamızın yaktığı o kültür meşalesi bugün sadece meydanlarda, hatıralarda bir ses değil, üniversitelerimizde, kürsülerimizde incelenen muazzam bir bilimsel mirasa gelmiştir adeta. Karatay Belediyesi olarak 53. Konya Aşıklar Bayramı'ndan bu yana organizasyona destek veriyoruz. Bu yıl 60 aşığımızın sazı üç gün boyunca meydanlarda, üniversitelerde ve salonlarda vatandaşlarla buluşacak." dedi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Yakıcı da Türk edebiyatının doğuşunda şiir ve musikinin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, ozanlık geleneğinin yüzyıllar boyunca farklı dönemlerde ve farklı biçimlerde varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Konya'nın tarih boyunca önemli bir kültür ve sanat merkezi olduğunu vurgulayan Yakıcı, Yunus Emre, Mevlana ve Mevlevilik geleneğinin şehrin kültürel birikimine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Bayramın 60. yılında akademik bir buluşma düzenlenmesini de önemsediklerini belirten Yakıcı, aşıklık geleneğinin bilimsel çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Yakıcı, bu yıl gerçekleştirilen sempozyumu gelecek yıllarda düzenlenebilecek daha kapsamlı akademik toplantılar için bir başlangıç olarak değerlendirdiklerini belirtti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz da aşıklık geleneğinin Türk kültürünün köklü miraslarından biri olduğunu belirterek, bu geleneğin yüzyıllar boyunca değişen şartlara uyum sağlayarak varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Sempozyumun ilk bölümü, "Aşık Mehmet Yakıcı Oturumu" başlığıyla gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Saim Sakaoğlu başkanlığındaki oturumda, aşıklık geleneğinin kültürel miras içerisindeki yeri ve bu geleneğin yaşatılmasına yönelik akademik çalışmalar ele alındı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz, "Aşıklık Geleneğinin Sürdürülebilir Oluşu Bakımından UNESCO ve Yaşayan İnsan Hazineleri" başlıklı bildirisini sundu.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, "Aşık Müziği Geleneğinin Aktarımında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin Çalışmaları" konusunu ele alırken, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı, "Aşık Mehmet Yakıcı ve Konya Aşıklar Bayramı'ndaki Yeri" başlıklı bildirisini sundu.

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Gönen ise "60. Yılında Aşıklar Bayramı Geleneğinde Konya" başlıklı sunumuyla Konya'nın aşıklık geleneğindeki yerini değerlendirdi.

Sempozyumun ikinci bölümü, "Feyzi Halıcı Oturumu" başlığı altında, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Oturumda Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rabia Gökçen Kayabaşı, "Sert Hicivden Estetik Nükteye: Konya Aşıklar Bayramı Bağlamında Aşık Şiirinde Eleştirel Bakışın Dönüşümü" başlıklı bildirisiyle aşık şiirindeki eleştiri anlayışını ele aldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuğçe Erdal, "Edebi Otoritenin Diyalektiği ve Geleneklerarası Meşruiyet: Aşık Edebiyatında Fuzuli Otoritesi" konusunu değerlendirirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Peker, "Konya Aşıklar Bayramı'nın Çevre İllerin Aşıklık Geleneği Üzerindeki Etkisi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Atiye Nazlı ise "18. Yüzyıla Ait Bir Cönkte Aşık Ömer'in 'Eyya mıdır' Redifli Yeni Bir Şiiri" başlıklı bildirisiyle aşık edebiyatının tarihi kaynaklarını ele aldı.

Kaynak: AA