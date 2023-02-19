Adana'da depremde hasar gören cami minaresi kontrollü yıkılırken binanın üzerine devrildi Güncel Haberler Adana'nın Yüreğir ilçesinde depremde hasar gören Aksa Camisi'nin minaresi kontrollü şekilde yıkıldığı esnada faciadan dönüldü. Minare, 3 katlı bir evin üzerine devrildi. Evin balkonunda hasar meydana gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'da 13 bina yıkıldı, çok sayıda bina hasar gördü. Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki Aksa Camisi'nin minaresi de ağır hasar aldı. MİNARE, 3 KATLI BİNANIN ÜZERİNE DEVRİLDİ Ekipler, risk taşıdığı gerekçesiyle minarenin kontrollü şekilde yıkılmasına karar verdi. Bunun üzerine kontrollü yıkımı gerçekleştirilen caminin minaresi 3 katlı binanın üzerine devrildi. BALKONDA HASAR OLUŞTU Evin balkonunda hasar meydana geldi. Yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Adana Yüregir Adana Aksa Güncel Haberler

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