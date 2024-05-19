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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Darbe Girişimi Bastırıldı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, sabah saatlerinde başlayan bir darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından bastırıldığını duyurdu. KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge, darbe girişimini engelleyen silahlı kuvvetlerin başarılı olduğunu belirtti. Başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde ise çatışmalar yaşandı ve 3 silahlı kişi öldürüldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, sabah saatlerinde başlayan bir darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından bastırıldığını duyurdu.

KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge, yaptığı açıklamada, KDC Silahlı Kuvvetlerinin, içlerinde yabancıların da olduğu bir grup silahlı kişinin darbe girişimini engellediğini bildirdi.

Darbeye kalkışan grubun etkisiz hale getirildiğini belirten Ekenge, vatandaşlara sükunet çağrısı yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre ise başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşandı ve 3 silahlı kişi öldürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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