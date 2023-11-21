Kongo'da stadyumda askeri personel seçmeleri sırasında çıkan izdihamda 37 kişi öldü
Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'de bulunan Michel-Ornano Stadyumu'nda, askeri personel seçmeleri sırasında çıkan izdihamda en az 37 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'de bulunan Michel-Ornano Stadyumu'nda, askeri personel seçmeleri sırasında çıkan izdihamda en az 37 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, askeri personel seçmeleri için Michel-Ornano Stadyumu'nun önünde toplanan gençlerin, stadyuma girişi sırasında izdiham çıktı.
Birçok kişinin yaralandığı izdihamda, en az 37 kişi hayatını kaybetti.
Yaralılar, Brazavil Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kongo ordusu çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 1500 askeri personel alımı yapacağını duyurmuştu.