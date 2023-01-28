Komşu rahat durmuyor! Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan 'Hazırlanıyoruz' mesajı

Özel Harekat Kuvvetleri ve Ordu Özel Kuvvetleri Komutanlığı'nın töreninde Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'ye tehditkar mesajlar gönderdi. Floros "Hazırlanıyoruz ve hazırlık en iyi yöntem. Her zamankinden daha güçlüyüz ve bir kum tanesi dahi vermeyiz" dedi.

Yunanistan'da görev süresi bir yıl uzatılan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde kendisinin önerisiyle geçtiğimiz yıl yeni kurulan Özel Harekat Kuvvetleri ve Ordu Özel Kuvvetleri Komutanlığı'nın görev değişim teslim töreninde konuşma yaptı.

"HAZIRLANIYORUZ VE HAZIRLIK EN İYİ YÖNTEM"

Floros, her türlü dış müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını belirterek "Hazırlanıyoruz ve hazırlık en iyi yöntem. Birilerinin bizimle mücadele edebilmesi karşı koyabilmesi için çok güçlüyüz. Topraklarımızdan bir kum tanesi veya bir inch denizin kaybolmasına asla izin vermeyiz. Havada ve denizde üstünlük bizde" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yılın sonunda "Yunanistan'da iki üç isim var rahat durmuyorlar. Adalara getirilen silahlar uçaklar bir anlam ifade etmez. Bu iş yürek işidir. Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler" demişti.