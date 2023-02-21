Görüntü Malatya'dan! Depremde ağır hasar alan binada dev buz sarkıtları oluştu Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremin ardından soğuk havanın etkili olduğu Malatya'da hasarlı bir binada oluşan dev buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta merkeze meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Malatya'da gece yarısı soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. DEV BUZ SARKITLARI OLUŞTU Bu çerçevede Hasarlı binaların önünden yaya geçişi kapatılırken, Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesinde bulunan 6 katlı bir binada deprem sonrasında 4'üncü katta bulunan kombinin su kaçırmasıyla, alt katlarda bulunan dairelerde dev buz sarkıtları oluştu. BİNAYI KAPLADI Adeta binayı kaplayan buz kitlelerini gören Turan Çobanoğlu "İçeride su açık bırakıldı veya kombi patladı. Onlardan birinin suyu patladı bu şekilde buz kitlesi oluştu" dedi. İşte görenleri şaşkına uğratan o bina; Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

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