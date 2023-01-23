KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı'nda konuştu

Antalya'da düzenlenen KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı'nda konuşan KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, 2022 yılında 28 bin 882 operasyon yapıldığını açıkladı. Çorumlu, devleti milyonlarca lira zarara uğratan suç örgütleri ile mücadelenin kararlı bir şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Antalya Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

"2022 YILINDA 28 BİN 882 OPERASYON YAPILDI"

KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu da 2022 yılının KOM birimlerinin planlı ve eş zamanlı operasyonlar açısından zirve yılı olduğunu söyledi. Yapılan nitelikli operasyonlar ile 2022 yılında 29 milyar lira kamu zararının ve vergi kaybının önüne geçtiklerini ifade eden Çorumlu, şöyle konuştu:

"2022 yılında 28 bin 882 operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonlarda 57 bin 394 şüpheliye yasal işlem tesis edilmiş olup, 3 bin 680 şahıs tutuklanmıştır. 2022 yılında organize suç örgütleriyle mücadeleye birimlerimizce ara verilmeden devam edilmiş, 16 ilimizde gerçekleştirilen 'Müsilaj 1', 24 ilimizde gerçekleştirilen 'Tümör', 20 ilimizde gerçekleştirilen 'Müsilaj 2' ve 50 ilimizde gerçekleştirilen 'Silindir' operasyonu başta olmak üzere organize suçlarla mücadele kapsamında 917 operasyonda 5 bin 811 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Bu şüpheli şahıslardan 1509'u tutuklanmıştır. Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla farkındalık yaratılması, birimlerimizin münferit operasyonlarına da artış olarak yansımıştır."

"133 MAFYA TİPİ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 245 OPERASYON YAPILDI"

"2022 yılında organize suçlarla mücadelemiz rekor seviyeye ulaşmıştır" ifadesini kullanan Çorumlu, 4 ulusal, 129 yerel olmak üzere toplamda 133 mafya tipi organize suç örgütüne yönelik 245 operasyon yapıldığını söyledi.

Çorumlu, yürütülen çalışmalar neticesinde, sınıraşan suç örgütleriyle mücadele kapsamında 7 ülkede irtibat noktası oluşturularak alanında uzman personel görevlendirildiklerini kaydederek, "14 sınıraşan suç örgütü lider ve üyesi yakalanarak ülkemizden deport edilmiştir. 3 sınıraşan suç örgütü üyesi şahsın ise ülkemizden deport edilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan; organize suçlarla mücadelede önemli bir yer teşkil eden silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında son yıllarda gerçekleştirilen nitelikli operasyon sayılarında artış göze çarpmakta olup 2022 yılında geçekleştirilen toplam 672 operasyonda 2 bin 484 şüpheliye yasal işlem tesis edilmiş ve birçok suç unsuru delil ele geçirilmiştir." dedi.

2022'DE 20 BİN 894 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali suç ve suç örgütleri ile mücadelenin kararlı ve etkin bir şekilde yürütüldüğünün altını çizen Çorumlu, 2022 yılında yurt genelinde düzenlenen 7 bin 81 operasyonda 20 bin 894 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.

FETÖ İLE MÜCADELEDE YAPILAN OPERASYONLAR

Çorumlu, Ulusal güvenliği yönelik suçlarla mücadelede FETÖ terör örgütüyle ilgili 2022 yılında 5 bin 212 operasyonda 7 bin 814 şüpheliye yasal işlem gerçekleştirdiklerini ve 576 kişinin tutuklandığını kaydetti.