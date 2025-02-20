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Kocaeli ve Sakarya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kocaeli ve Sakarya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Sakarya, Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Karla kaplanan mahallelerde kar küreme çalışmaları yürütülmekte. Kuzey Marmara Otoyolu'nda da kar nedeniyle dikkatli olunması uyarıları yapılıyor.

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimleri ile Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sakarya'nın Kocaeli ilçesine bağlı Kestanepınarı, Çakmaklı, Kirazlı, Şerbetpınarı, Aktaş, Süngüt ve Kızılüzüm mahalleleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi ekipleri, söz konusu bölgelerde kar küreme çalışması yapıyor.

Öte yandan, Kocaali ve Hendek ilçelerini birbirine bağlayan Çam Dağı yolu mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Ormanlık alanlar ve tarım arazilerinin kar altında kaldığı bölgede bazı yerlerde kardelenler görüntülendi.

Kocaeli

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Otoyolun Derince ve Körfez geçişinde yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca, Körfez, Derince ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ve Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaza büründü.

Yağış, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
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