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Kocaeli ve Düzce'de Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı

Kocaeli ve Düzce'de Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Azaldı
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Kocaeli ve Düzce'de etkili olan yoğun sis, özellikle Osmangazi Köprüsü ve çevresindeki yolları olumsuz etkiledi. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kocaeli ve Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis etkisini gösterdi.

Bölgede gece saatlerinde başlayan sis, sabah yoğunluğunu artırdı.

Polis ekipleri, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Osmangazi Köprüsü'nde sis, dron ile görüntülendi.

Sis, İzmit, Gölcük, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçelerinde de görüş mesafesini azalttı. İzmit'te yüksek kesimlerdeki mahallelerde bulunan bazı evler, sis nedeniyle adeta gözden kayboldu.

D-100 kara yolunun Düzce geçişi, Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda ise sürücüler, sis nedeniyle dikkatli ilerledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde ikaz etti.

Düzce kent merkezinin bazı bölgelerinde de sis etkili oldu.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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