Kocaeli Valisi Aktaş: Gebze'deki Bina Tahliyesi Tamamlandı

KOCAELİ VALİSİ AKTAŞ: TEKNİK İNCELEME TAMAMLANANA KADAR BİNANIN TAHLİYESİNİ SAĞLADIK

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de yıkılan binanın yakınında bulunan bir binanın kolonlarında çatlaklar oluşması üzerine bölgeye geldi. Ekiplerden bilgi alan Aktaş, son duruma dair bilgiler verdi. Vali Aktaş "2 gün önce elim olayı yaşadığımız bölgede, Gebze ilçemizde yaklaşık 2 saat önce bir binada kolonda çatlama olduğu ihbarı geldi 122'mize. O ihbar üzerine ekiplerimiz ve biz hızlı bir şekilde arkadaşlarımızla bölgeye intikal ettik. İvedi bir şekilde tedbiren, teknik inceleme tamamlanana kadar binanın tahliyesini sağladık. 3 tane yan yana olan binada toplam 21 dairenin tahliyesini sağladı arkadaşlarımız. Teknik inceleme yapılıyor. Zaten bölgede ekiplerimiz, üniversiteden oluşturulan heyetle beraber adli bilirkişinin haricinde de araştırmalarına devam ediyorlar. Sebebini öğrenmeye çalışacağız. Sebebi öğrenildikten sonra da ona göre diğer çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımız Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi'ne ait tesislerimizde misafir edilecekler. Olayın kesinliği ve derecesi netleşene kadar onları misafir edeceğiz. Diğer misafirlerimiz için de bu durum geçerli. 14 binadan 1'i yıkıldı, 1'i ağır hasarlı, diğer 12 bina da mühürlenip, vatandaşlarımız tahliye edilmişti. O arkadaşlarımızın bir kısmı da tesislerimizde, bir kısmı da kendi istekleriyle yakınlarında ya da kendilerine ait başka konutlarda" dedi.

'TAŞIYICI KOLONDA BİR ÇATLAMA SÖZ KONUSU'

Vali Aktaş, söz konusu binanın taşıyıcı kolonunda bir çatlama olduğunu belirterek, "Birkaç gün bu araştırmalar devam edecek. Zemin ölçümleri yapılacak. Binaların durumları incelenecek. Hem AFAD Risk Azaltma Dairesi hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri hem de üniversitemizin ekipleri, belediye ekiplerimizle birlikte koordineli şekilde araştırmalarını en titiz şekilde yapıyor, çünkü insanımızın canı söz konusu, emniyeti söz konusu. En titiz şekilde yapacaklar. Araştırmalar sonucunda da karar verilecek, binaların durumuyla ilgili. Ondan sonra da tahliye süreci gözden geçirilecek. Mevcut binayla ilgili de şu anda söylenebilecek bu kadar. Taşıyıcı kolonda bir çatlama söz konusu. Hem İstanbul'dan hem Ankara'dan ekiplerimiz geliyor. Sayın İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız konudan ilk andan itibaren haberdar edildiler. Onların talimatlarıyla hem AFAD hem de Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan ekipler en ileri teknik malzemeleriyle beraber geliyorlar. Zaten bir kısmı buradaydı, ilave olarak da çalışmalar artırılarak devam edecek" diye konuştu.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DA OLAYI İLK ANDAN TAKİP EDİYOR'

Vali İlhami Aktaş, şu an için başka tespit edilmiş riskli bir alan bulunmadığına da dikkat çekerek, "Bölgede başka ihbar yok. Arkadaşlarımız gözlemsel inceleme de yapıyor. Şu anda tespit ettiğimiz başka bir buna benzer bir olay yok. Gözle görülen ya da ihbar edilen gözlemsel çalışma ve 2 gündür süren teknik inceleme sonucunda ele geçmiş olan herhangi bir bulgu yok. Olsa zaten binayı hemen boşaltıyoruz. Diğer binalar da o şekilde boşaltıldı. Biraz daha olay yerine yakın ve risk altında olabilecek binalar. Şu anda mahallenin tehlike altında olduğunu söyleyecek bir bilgi elimizde yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Alınan kararlar ve tedbirler tamamen kendi vatandaşımızın, insanımızın canı ve mal emniyeti için aldığımız kararlar. Vatandaşlarımız anlayışla karşılıyor. Devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da olayı ilk andan takip ediyor. Kendisiyle defaten de konuşup bilgilendirdik, talimatlarını aldık" ifadelerini kullandı.

