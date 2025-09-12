Kocaeli'nde Lojistik Deposunda Yangın: İtfaiye Mücadele Ediyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir firmanın lojistik deposunda çıkan yangına itfieyenin 37 araç ve 107 personel ile müdahalesi sürüyor. Ekipler alevlerin çevrede bulunan fabrika ve iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, yangının çıktığı tesis dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel