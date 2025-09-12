Kocaeli'nde Lojistik Deposunda Yangın: İtfaiye Mücadele Ediyor
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri 37 araç ve 107 personel ile müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin çevredeki fabrikalara ve iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının havadan görüntüleri dronla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel