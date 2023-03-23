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Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın! Patlamalar oluyor

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, depoda patlamalar oluyor.

Yangın saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde bulunan kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikanın deposunda bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın! Patlamalar oluyor

EKİPLER SEFERBER OLDU

Depodan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın! Patlamalar oluyor

DEPODA PATLAMALAR OLUYOR

Yanan fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin 2 saattir söndürme çalışmaları devam ederken depoda patlamalar sürüyor.

Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın! Patlamalar oluyor

Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın! Patlamalar oluyor

Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın! Patlamalar oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Gebze Güncel Haberler

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