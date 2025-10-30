Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmandaki kurtarma çalışmalarında, sismik dinleme yaparak sağ olarak kurtulan Dilara Bilir ile iletişim kurulduğu anlar kameralara yansıdı.

  • Gebze'de çöken binanın enkazı altından Dilara Bilir (18) bilinci açık şekilde kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Dilara Bilir'in ailesinden babası Levent Bilir (44), annesi Emine Bilir (37), kardeşleri Hayrunisa (14) ve Muhammed Emir Bilir (12) cansız bedenlerine ulaşıldı.
  • Kurtarma ekipleri hassas akustik dinleme cihazları kullanarak enkaz altından Dilara Bilir ile sesli temas kurdu ve kurtarma çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

Gebze ilçesinde çöken binanın enkazı altındaki 5 kişilik Bilir ailesinden Dilara Bilir (18) dün saat 15.50 sıralarında bilinci açık şekilde kurtarılmış ve hastaneye kaldırıldı. Genç kızın babası Levent Bilir (44), annesi Emine Bilir (37), kardeşleri Hayrunisa (14) ile Muhammed Emir Bilir'in (12) ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

SİSMİK DİNLEME CİHAZLARIYLA DİLARA'YI ARADILAR

Çalışmalar sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hassas akustik dinleme cihazlarıyla enkazda dinleme yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir görevli alandaki herkesin durmasını ve sessiz olmasını isteyerek, "Arkadaşlar, 50-100 metre dahi, lütfen yürümeyi keselim. Akustik dinleme yapılacak" uyarısında bulundu.

Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar

O ANLAR KAMERADA

Mutlak sessizliğin sağlanmasının ardından bir kurtarma görevlisi enkaz boşluğuna doğru, "Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yere vur" diye seslendi. Kısa bir süre sonra enkaz altından Dilara Bilir'in sesi duyuldu. Ekiplerin "Bir yere sıkıştın mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Dilara'ya, "Düzenli bir şekilde vurmaya devam et. Sakin ol" talimatı verildi. Sesli temasın ardından ekipler, kurtarma çalışmalarını sesin geldiği noktada yoğunlaştırdı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

