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Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis

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İzmit'te eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan Halil Zorlutuna, 52,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar da uzun hapis cezaları aldı. Olay, şantaj ve darp ile gündeme geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 yıl önce eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu M.Y.'yi beyzbol sopasıyla dövüp, cinsel saldırıda bulunan ve bu anları kaydedip, şantajla otomobilini kendi eşinin üzerine devrettirdiği iddiasıyla yargılanan Halil Zorlutuna ile eşi F.Z. ve komşuları Ümit Y.'ye mahkemeden ceza yağdı. Tutuklu sanıklar Halil Zorlutuna 7 ayrı suçtan 52,5 yıl, Ümit Y. ise 5 ayrı suçtan 31 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan F.Z.'ye ise 2 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi, yurt dışı yasağı tedbirinin uygulanması kararlaştırıldı.

Olay, 2022 yılının Ağustos ayında İzmit'in Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Zorlutuna, eşi F.Z.'nin kendisini aldattığından şüphe edip telefondaki mesajlarını okudu. Mesajlarda eşi ile komşuları M.Y.'nin cinsel içerikli yazışmalarını gördü. Bunun üzerine Halil Zorlutuna, diğer komşusu Ümit Y. ile plan yaptı. Halil Zorlutuna, eşinin telefonundan M.Y.'ye mesaj atarak evine davet etti. Bu sırada kendisi ve komşusu Ümit Y. ise odaya saklandı. M.Y. yatak odasına geçtiği sırada ortaya çıkan Halil Zorlutuna oyuncak tabanca ile odaya girdi. Halil Zorlutuna odada M.Y.'yi beyzbol sopası ile darbetti. Zorlutuna daha sonra M.Y.'ye cinsel saldırıda bulunup o anları kayda aldı. Zorlutana, daha sonra kayıt aldığı cinsel saldırı görüntülerini şantaj olarak kullanıp M.Y.'nin otomobilini eşi F.Z.'nin üzerine geçirtti. Ayrıca M.Y.'nin eşine ait 21 bin lira değerinde ziynet eşyasını aldı. Yaşanan olayların ardından M.Y., polis merkezine giderek durumu anlattı ve Halil Zorlutuna, eşi F.Z. ve komşuları Ümit Y.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelilerden Halil Zorlutuna tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ALACAĞIM CEZAYA RAZIYIM"

Şüpheliler hakkında 'Yağma, cinsel saldırı, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın ihlali, silahla yaralama' suçlarından Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Halil Zorlutuna, önceki duruşmada tutuklanan Ümit Y. katıldı.Şikayetçi M.Y. sanıkların en ağır cezayı almalarını talep ederken, sanık Ümit Y. ise suçlamaları reddetti. Ümit .Y., "M.Y'ye hiçbir zaman zarar vermedim, tokat atmadım. Halil bana M.Y.'nin nasıl biri olduğunu eşine göstermek için video çekmemi istedi. Ayrıca M.Y.'nin malına da zarar vermedim" dedi. Halil Zorlutuna ise "Alacağım cezaya razıyım, yaptıklarım için pişmanım" ifadelerini kullandı.

HEYET KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Halil Zorlutuna'nın 'Cinsel saldırı' suçundan 19 yıl 6 ay, 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün, 'Yağma' suçundan 14 yıl, 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl ve 2 bin 400 TL, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3 yıl, 'Hakaret' suçundan ise bin 340 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Ümit Y.'yi ise 'Yağma' suçundan 14 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 6 yıl, 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl ve 2 bin 400 TL para cezası, 'Özel hayatın gizliliği' suçundan 4 yıl, 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık F. Z.'ye ise 'Yağma' suçundan 7 yıl, 'Kasten yaralama' suçundan da 1 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ayrıca heyet, F.Z. hakkında yurt dışı yasağı tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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