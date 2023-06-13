Kocaeli'de borçlu olduğu evine taşlı saldırılar düzenleniyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin tapusunu güvence bedeli gösterip, akrabası O.Ü.'den 318 bin TL borç alan İbrahim Ünal, daha sonra kendisinden istenen 1,5 milyon TL'yi ödemeyi reddetti. Şirketin kendisinden 2,5 milyon TL talep ettiğini ve bu süreçte evine 15 kez taşlı ve sopalı saldırı olduğunu belirten Ünal, hukuk mücadelesi başlattı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde evinin tapusunu güvence bedeli gösterip, akrabası O.Ü.'den 318 bin TL borç alan, daha sonra kendisinden istenen 1,5 milyon TL'yi ödemeyi reddeden İbrahim Ünal, bir şirkete devrilen evi için hukuk mücadelesi başlattı. Şirketin kendisinden 2,5 milyon TL talep ettiğini ve bu süreçte evine 15 kez taşlı ve sopalı saldırı olduğunu belirten Ünal, "Bu parayı bizden tahsil etmek için evimize iki günde bir sürekli taş atılıyor" dedi.

Avukat İbrahim Ünal, 1 yıl önce evinin tapusunu güvence bedeli olarak gösterip, uzaktan akrabası olan O.Ü.'den 318 bin TL borç aldı. Ünal, daha sonra borcunu ödemek istedi ancak O.Ü. evin değerinin arttığını belirterek, 1,5 milyon TL talep etti. Bunun üzerine Ünal, durumu yargıya taşıdı. Bu süreçte O.Ü., evi, ikinci el otomobil alım-satımı yapan bir şirkete devretti. Tapuyu alan şirketin yetkilileri de evin karşılığında 2,5 milyon TL talep etti. Tapusu şirkete ait evde oturmaya devam eden Ünal, parayı ödemedi. Evden çıkmayı da reddeden Ünal, bu nedenle evine 15 kez taşlı ve sopalı saldırı olduğunu söyledi.

Öte yandan saldırı anları, evin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; otomobillerinden inen kişilerin ellerinde sopalar ile eve doğru koştuğu, yerden aldıkları taşlarla camları kırdığı yer aldı. Ünal'ın şikayeti sonrası 2 şüphelinin gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.