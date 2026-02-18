Kocaeli'de önleyici güvenlik çalışmaları kapsamında yaklaşık 40 bin öğrenciye eğitim verildi

Kocaeli'de çocuk ve gençleri suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korumaya, sosyal duyarlılıklarını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık 40 bin öğrenciye eğitim verildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde, il genelinde polis sorumluluk bölgesinde bulunan 643 okulun risk analizi yapıldı, önleyici eğitim faaliyetleri yaygınlaştırıldı.

Bu kapsamda kentte 2025-2026 eğitim öğretim döneminde Gebze ilçesinde 1. risk derecesinde yer alan okula "okul kolluk görevlisi", diğer risk derecelerindeki tüm okullar için ise güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlendi, okul giriş ve çıkışlarında 153 ekip görevlendirildi.

Okullardaki eğitim çalışmalarında, Çocuk Şube Müdürlüğü 2 bin 876, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 5 bin 544, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü "Güvenli Gençlik Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında 8 bin 815, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 16 bin 459 ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü "Minik Yürekler Güvende Projesi" kapsamında 6 bin 190 öğrenciye eğitim verdi. Böylece toplam 39 bin 884 öğrenciye ulaşıldı.

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında 14 bin 221 anne ve anne adayına yönelik faaliyet yürüttü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce ise 2 bin 170 servis rehber personeline ve 9 bin 207 servis şoförüne eğitim verildi.

Dönem içerisinde 55 "Güvenli Okul" uygulaması gerçekleştirildi. İlçe emniyet müdürlükleri ekipleri, okul çevrelerinde bulunan 1467 işletmeyi denetledi. Çocuk Şube Müdürlüğü 303 umuma açık yeri kontrol etti, mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen 1 şans oyunları işletmesi, 1 alkollü restoran ve 1 tekel işletmesine idari işlem uygulandı.

Sokakta çalışan veya dilenen çocuklara yönelik önleyici çalışmalar kapsamında il genelinde 208 çocuk hakkında işlem yapıldı, 22 çocuğun ailesine idari para cezası uygulandı.