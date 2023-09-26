KMTSO meclisinde milletvekili ile meclis başkanı arasında 'Siyasi konu' gerginliği

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclis Toplantısı'na katılan DEVA Partisi Kahramanmaraş İrfan Karatutlu konuşurken Meclis Başkanı Hanefi Öksüz tarafından "Siyasi konulara fazla girmeyelim" diye uyarılınca gerginlik yaşandı. Karatutlu, kaldığı yerden devam ederken konuşması Öksüz tarafından ikinci kez kesilince toplantıyı terk etti, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin de konuşmasında Karatutlu'ya tepki gösterdi.

KMTSO, 8'inci Olağan Meclis Toplantısı'nı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'ün yönettiği toplantıya AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Vahit Kirişci, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hanefi Öksüz, seçimden sonra ilk defa milletvekilleriyle bir araya geldiklerini, milletvekillerinin toplantıda kendilerini tanıtacağını söyledi. Daha sonra milletvekilleri söz alarak konuşmaya başladı.

KARATUTLU: 3-5 TANE MÜTEAHHİDİ ALARAK BU İŞİ ÇÖZEMEYİZ

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, konuşmasında kentin en büyük sorununun korku olduğunu söyledi. Korku nedeniyle şehrin mülki idari başkanı da dahil siyasetçiler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin kendilerine "Biz seninle fotoğraf veremeyiz" dediğini ifade eden Karatutlu, şöyle devam etti:

"'Deprem sonrası yapılanlar' diye bir slayt gördük. Deprem öncesi yapılanları ve yapılmayanları da konuşalım. Sene 1972, Mahmut Karaküçük belediye başkanı. Kim verdi Milcan'a 8 katı, kim verdi Edeler'e 8 katı. Edeler duruyor orada benim mahallem ama oralar yıkıldı. Durdular mı, durmadılar fay hatlarına verdiler, 8 kat yetmedi 10 kat, 16 kat verildi de verildi. Sizler uyarıldınız 3-4 yıl önce. Genel başkanım Ali babacan geldi 'Maraş'ın sorunu ne?' dedi 13 Temmuz 2021 'Sayın genel başkanım deprem' dedim. 3 gün çalışmış, yer tayini yaptırdım yer tayini. 'Kahramanmaraş merkezin güneyi sıvılaşmış durumda, derhal müdahale edin' diyor 2021'de ekonomiden anlayan bir genel başkan depremle ilgileniyor. Biz bu binada üst kata çıktığımızda o pencereden bakıp Sena Apartmanı'nın, Seçkin Sitesi'nin niye yok olduğundan muzdarip olmuyorsak, bundan suçlanmıyorsak, 3-5 tane müteahhidi alarak bu işi çözemeyiz."

ÖKSÜZ: SİYASİ KONULARA FAZLA GİRMEYELİM

Milletvekili İrfan Karatutlu'nun bu sözleri üzerine KMTSP Meclisi Başkanı Hanefi Öksüz araya girerek, "Sayın vekilim, burası bizim aramızda milletvekillerimizle tanışma toplantısı. Onun için siyasi konulara fazla girmeyelim" dedi. Karatutlu, "Ben siyasetçi olarak geldim buraya. Konuşmam engellenecekse ben çıkabilirim" demesi üzerine Öksüz, "Estağfurullah size çıkın demiyoruz. Burada değerli milletvekillerimizi meclis üyelerimizle tanıştırmak için geldik. Siyasete girmeyelim, herkes girer. Toplantımızın ne öyle bir zamanı var ne öyle bir ortamı var" diye konuştu.

KONUŞMASI İKİNCİ KEZ KESİLİNCE SALONU TERK ETTİ

Kısa süren gerginliğin ardından DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu konuşmasına devam etti. Bir süre sonra KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz "Ağabey biraz kısa keselim" diyerek tekrar araya girince Karatutlu mikrofonu bırakıp salonu terk etti.

ŞAHİN: ARTİSTLİK YAPANLARIN FARKINDA OLALIM

Bu sırada kürsüye AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin gelerek, "Yalnız arkanızdan konuşacağım onu söyleyeyim" dedi. İrfan Karatutlu da "Başkana konuşursunuz" diyerek salonu terk etti.

Daha sonra konuşmasına devam eden milletvekili Şahin, şunları söyledi:

"Şov yapmayacağım, polemik yapmayacağım, belediye başkanı adayı olacağım diye konuşup kaçmayacağım, çok kısa konuşacağım. 5 yıllık dönem içinde Allah ömür verirse milletvekilliği imkanı yakalamışız. Onurlu bir görev, hele deprem sürecinde çok çok daha onurlu bir görev. Bu Süre içinde ne yapabilirsek, kanımızdan, canımızdan, emeğimizden ne varsa bunu vereceğiz Kahramanmaraş açısından. Sizden isteğimiz el birliğiyle çalışalım ve bizi rahat bırakmayın, sizin içinizden arayanlar var. Bizi rahat bırakmayın, vekiller olarak bizi uyutmayın. Bu kısa zamanda ne gerekiyorsa onu yapalım ama artistlik yapanların da farkında olalım."

ÖKSÜZ: KONUNUN HERHANGİ BİR SİYASİ GÖRÜŞLE ALAKASI YOK

Daha sonra KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz söz alarak herkes gibi kendinin de bir siyasi görüşü olduğunu ancak bunu hiçbir zaman görevine yansıtmadığını belirterek, "Oturmuş olduğum koltuk, siyasetle ilgisi olmayan bir koltuktur. Davranışlarıma da çok dikkat eden bir insanım, konuşmaları kesen bir yapım yoktur, meclisteki arkadaşlarımız bilir herkesin fikrini alırım. Ama Oda'nın gündem dışına çıkıp, bu kadar insanın vaktini alıp kavgaya çevirmek gibi bir durum hasıl olursa başkanlık görevim dolayısıyla da buna müdahale etmek benim en doğal hakkımdır diye düşünüyorum. Bu konunun herhangi bir siyasi görüşle ilgisi yok" diye konuştu.