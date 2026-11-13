KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Resepsiyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Büyükelçi Korukoğlu konuşmasına, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı dileyerek başladı.

Korukoğlu, "Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

15 Kasım 1983'ün Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesinin devletleşmeyle taçlandığı ve kendi geleceği üzerine söz sahibi olma iradesini dünyaya ilan ettiği tarih olduğunu belirten Korukoğlu, "Bugün burada yalnız bir devletin kuruluş yıl dönümünü kutlamak için değil bir halkın özgürlük, varoluş, kendi geleceğini belirleme ve devlet olma iradesini anmak için buluşuyoruz." dedi.

Korukoğlu, şöyle devam etti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının onurlu varoluş mücadelesinin en değerli eseridir. Bu eserin arkasında Dr. Fazıl Küçük'ün öncülüğünde başlayan, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın liderliğinde şekillenen ve nice kahramanımızın fedakarlıklarıyla bugüne ulaşan bir mücadele vardır. Bu mücadelede Kıbrıs Barış Harekatı, halkımızın güvenliğini ve özgürlüğünü tesis eden tarihi bir dönüm noktasıdır."

Bağımsızlık kararının ani bir gelişmenin veya geçici siyasi koşulların sonucu olmadığının altını çizen Korukoğlu, "Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar boyunca maruz kaldığı saldırılar, güvenlik kaygıları ve varlığını koruma mücadelesinin tarihsel bir sonucudur." diye konuştu.

"Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin desteğini yanında hissetmiştir"

"Kıbrıs Türk halkı en zor dönemlerinde ana vatan Türkiye'nin desteğini yanında hissetmiştir." diyen Korukoğlu, bu desteğin KKTC halkının güvenliğinin sağlanmasında olduğu kadar devletin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve ekonomik kalkınmasında da belirleyici olduğunu kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasındaki işbirliği düzeyinin ortak iradenin ve karşılıklı güvenin bir göstergesi olduğunu belirten Korukoğlu, "Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden altyapıya, savunmadan dijital dönüşüme kadar birçok alanda yürütülen çalışmalar halkımızın refahına katkı sağlamaktadır." dedi.

Korukoğlu, "Türkiye, KKTC'nin enerji ve ekonomik kalkınma hedeflerine destek vermekle kalmamakta, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerinin korunması, Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarının gözetilmesi ve bölgesel gelişmelerde hak ettiği şekilde söz sahibi olması konusunda da kararlı bir tutum sergilemektedir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs meselesine ilişkin tutumları konusunda, Türkiye'yle yakın istişare içerisinde hareket etmenin yalnızca bir demokratik tercih değil, "devlet geleneği ve ortak sorumluluğun gereği" olduğunu kaydeden Korukoğlu, "Liderlerimiz düzeyinde gerçekleşen temaslar ve kesintisiz diyalog, Kıbrıs meselesindeki gelişmelerin en üst düzeyde istişare edilmesi bakımından önem taşımaktadır." dedi.

"Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı devletin varlığının esas alınması gerektiğine inanıyoruz"

Korukoğlu, KKTC'nin aradan geçen yıllar içinde kendi kurumlarını oluşturduğunu, demokratik siyasi sistemini geliştirdiğini ve dış ilişkiler yürütebilecek bir devlet yapısına kavuştuğunu belirterek, "KKTC kalıcı nüfusu, belirli bir ülkesi, etkin yönetimi ve dış ilişkiler kurma kapasitesiyle devlet olmanın maddi ve kurumsal ölçütlerini taşımaktadır. Uluslararası tanımların sınırlı olması, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs meselesine ilişkin politikalarının bu çerçevede şekillendiğini belirten Korukoğlu, "Yarım asrı aşkın süredir sonuç vermeyen, zamanın ruhunu yansıtmayan doneler üzerinde yeni süreçler tüketmek yerine, Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı devletin varlığının esas alınması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabında, uluslararası topluma KKTC'yi tanıma çağrısını hatırlatan Korukoğlu, "Bu çağrı, Kıbrıs Türk halkının haklı beklentilerinin uluslararası platformdaki güçlü bir ifadesidir." diye konuştu.

Kaynak: AA