KKTC'nin kuruluşunun 42'nci yılında Taksim'de tören düzenlendi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42'nci kuruluş yıl dönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, 1. Orduyu temsilen Tuğgeneral Birol Arslan, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Ayşe Sezen Usluer, KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak, gaziler ve çeşitli dernek üyeleri katıldı.

Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Öğrenci Erva Orhan tarafından Rauf Denktaş'ın kaleme aldığı 'Benim iki bayrağım var' şiiri okundu.

'CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN'

Törende konuşan KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, "Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olan eşsiz fedakarlıklar ve mücadelelerle kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42'nci kuruluş yıl dönümünü bu yıl ilk kez İstanbul'da sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk ve onur duymaktayım. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bir halkın ulaşabileceği en yüce en onurlu mertebe bağımsız devlet kurma mertebesidir. Kıbrıs Türk halkı da bu mertebeye bundan tam 42 yıl önce 15 Kasım 1983'te ulaşmıştır. Bugün kendi vatanımızda şanlı bayraklarımızın altında başı dik ve onurlu bir biçimde özgürce yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize, ulusal kahramanlarımıza, Doktor Fazıl Küçük'ten, Rauf Denktaş'a uzanan şanlı ecdadımıza ve her zaman yanımızda olan anavatanımız Türkiye'ye borçluyuz" dedi.

'KIBRIS TÜRK HALKININ ARKASINDA 85 MİLYON TÜRKİYE VAR'

Kıbrıs Türk halkının arkasında 85 milyon Türkiye olduğunu söyleyen Mendeli "Kıbrıs'ta İngiliz sömürge yönetiminin başladığı 1878 yılından bu yana Rum zihniyetinin değişmediğini, hala daha Kıbrıs'ı Helen Adası yapma girişimleri ile Enosis hayallerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu hayaller karşısında vatan bildiğimiz bu topraklarda misafir olmadığımızı bu toprakların ve bu adanın gerçek sahipleri olduğumuzu Rumlara ve tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmak isteriz. Ne mutlu bize ki Kıbrıs Türk halkının arkasında 85 milyon Türkiye vardır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası toplum tarafından maruz bırakıldığı haksız izolasyonlara rağmen tüm kurumları ve hukukun üstünlüğüne dayalı yapısı ile bağımsız ve egemen bir devlet olarak yaşamaya devam edecek ve anavatanımız Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle her geçen gün kalkınarak güçlenecektir" diye konuştu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.