KKTC'de nefes kesen tatbikat

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' nefes kesti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da izlediği tatbikatta senaryo gereği dağlık alana düşen helikopterdeki yaralılar kurtarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin anısına her yıl KKTC'de yapılan arama- kurtarma tatbikatının, bu yıl 18'incisi düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı'nda yer alan sivil ve askeri personelin katılımıyla düzenlenen tatbikat, 2 bölümden oluştu. Tatbikatın kara bölümü, bugün Girne'deki 101 Evler bölgesinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyeti ile kapsamlı toplantılar yaptığını belirterek, Cenevre'de sundukları önerilerin tamamen arkasında olduklarını söyledi. Tatar, "Kıbrıs'ta bir anlaşma olabilecekse veya resmi bir müzakere gerçekleştirilecekse bizim egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statütümüzün kabul edilmesi gerekiyor. Bu beklenti içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti de aynı noktada olduklarını teyit etmişlerdir. Bu bizim için önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti, KKTC'nin hem ana vatanıdır, hem de garantör ülkesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en yetkili ağızlarından Sayın Dışişleri Bakanı'ndan bunların teyit edilmesi bizim için çok önemlidir. Bizim için önemli olan federasyon görüşmelerinin son bulduğudur. Çünkü federasyon demek 'Kıbrıs'a ortaklık' demektir. Doğu Akdeniz'in bu şartlarında karşı tarafın farklı amellerine karşı artık bizim 2 devletli savunmamız zaten belki de gecikmiş bir süreçti. Ancak Nisan 2021'den sonra artık dünya ve ilgili taraflara Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bunun eşitlik temelinde olacağını, eşitlik temelindeki bizim anlayışımız da egemen eşitlik. Egemenlik çok önemlidir. Her halk kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir. Biz de en az Rumlar kadar egemeniz. Bütün mücadelemiz budur. Doğu Akdeniz'de yapılan birtakım tehditlere karşı bizim egemenliğimiz, Türk devletinin Doğu Akdeniz'deki güçlenmesi, yaşatılması fevkalade önemlidir. Bu anlayışla bugünkü tatbikatı da değerlendirdiğimizde her geçen gün güçlenen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsetmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği desteğe çok önem veriyoruz" diye konuştu.