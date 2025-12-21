Haberler

KKTC'de 'Kanlı Noel' katliamının 62. yılında zeytin fidanı dikim töreni düzenlendi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Rum terör örgütü EOKA mensuplarınca 1963'te yapılan "Kanlı Noel" katliamının 62. yılında 100 bin zeytin fidanının toprakla buluşması için Girne'de tören yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Rum terör örgütü EOKA mensuplarınca 1963'te yapılan "Kanlı Noel" katliamının 62. yılında 100 bin zeytin fidanının toprakla buluşması için Girne'de tören yapıldı.

Törene, KKTC Vakıflar İdaresi Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy ve çok sayıda davetli katıldı.

Tümer, bugünün tarihinin bu anlamlı buluşmaya derin mana kattığını, 21 Aralık'ın Kıbrıs Türkleri için "en uzun gece" olduğunu belirterek, "Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Özsoy da 100 bin zeytin fidanının başlangıç olduğuna dikkati çekerek, bu yıl içerisinde Türkiye'de 1 milyon meyve fidanı şeklinde kampanya olduğunu, KKTC'de de ilave olarak 100 bin fidan kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Dikim seferberliği kapsamında ilk fidanların toprakla buluştuğu etkinlikte, çok sayıda gönüllü de gelecek nesillere nefes olmak için yer aldı.

Türk Hava Yolları, Türkiye Diyanet Vakfı ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği de etkinliğe katkı verdi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
