KKTC'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Girne'deki Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, siyasi parti, kurum, kuruluş, dernek, üniversite temsilcileriyle askeri erkan katıldı.

Boğaz Şehitliği'ne çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende, KTBK'den Hava Savunma Yüzbaşı Ahmet Karaca, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Şehitlik Özel Defteri Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükelçi Başçeri ve KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk tarafından imzalandı.

Tatar, Boğaz Şehitliği'nden alınan toprağı Anıtkabir'e gönderilmek üzere Başçeri'ye teslim ettikten sonra yaptığı konuşmada, Çanakkale'de kahraman Türk askerinin yüz binleri aşan şehitler verdiğini, bugün bu zaferin yıl dönümünde cesur ve kahraman şehitleri anmak için toplanıldığını söyledi.

"Bu büyük zaferle (Çanakkale Zaferi) Türk ulusu, bir kez daha dünyaya hiçbir zaman başka milletlerin esaretinde yaşamayacağını gösterdi." diyen Tatar, o dönemin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Türk ordusunun tarihi bir zafer kazandığını dile getirdi.

Tatar, Çanakkale'de kazanılan zaferin, esaret ve işgal altında yaşayan halkları yüreklendirdiğini, Kıbrıs Türk halkının da bu direnişi yakından izlediğini vurgulayarak, orada yakılan ışığın atalarına ilham ve güç kaynağı olduğunu kaydetti.

"Bağımsızlığımıza, hürriyetimize, özgürlüğümüze çok önem vermekteyiz." diyen Tatar, buna yönelik mücadelenin ana vatan Türkiye'nin desteğiyle bugün de devam ettiğini söyledi. Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli çözümün önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri saygı ve minnetle andığı konuşmasında, Türkiye'de açılışı yapılan Çanakkale Köprüsü'nün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Tatar'ın konuşmasının ardından şehit kabirleri gezilerek, çiçekler bırakıldı. KKTC'nin diğer illerinde de şehitler, düzenlenen törenlerle anıldı.

"TMT Şehitleri Anma ve Ağaç Dikme Töreni" düzenlendi

Daha sonra Taşkent bölgesinde, "Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Şehitleri Anma ve Ağaç Dikme Töreni" düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Töre, Başbakan Sucuoğlu, Büyükelçi Başçeri, askeri erkan, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, gaziler, muharip dernekler, şehit aileleri ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende alana, "Ağaç yoksa hayat yoktur", "Ormansız bir yurt vatan değildir", "Kıyamet kopacağı zaman bile elinizde bir fidan bulunursa onu hemen dikin", "Yarının doğası bugünden yaratılır" ve "Bir ağaç dikerseniz bir hayat dikersiniz" yazılı pankartlar asıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale destanı, İstiklal Savaşı ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atılması sürecini anlattı.

Kıbrıs Türk halkının her zaman ana vatanından güç aldığını, Kıbrıs'ta milli mücadele yıllarında o güçle vatanını koruduğunu ifade eden Tatar, bu günün Türklük tarihinde önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Enosis'e karşı verilen mücadeleye işaret eden Tatar, TMT'nin o dönem verdiği mücadelenin önemine ve bugünkü siyasi yapının örgütlenmesine sağladığı katkıya dikkati çekti.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bora, Kıbrıs Türk halkının, zor yılların ardından devletine kavuşmanın gurur ve mutluluğunu taşıdığını belirtti.

Din İşleri Başkanı Ünsal ise din adamları olarak her zaman barışın yanında olduklarını vurgulayarak, ağaçlandırmanın ülke için önemine dikkati çekti.

İstihkam Teğmen Mehmet Doğancan Cesur da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ağaçlar dikildi ve anı fotoğrafı çekildi.

AA / Güncel