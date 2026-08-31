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KKTC'de Göç Faciası: 8 Ölü, 20 Kayıp Kimliği Açıklandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında dün alabora olan gemide yaşamını yitiren 8 kişi ile kayıp 20 yolcunun kimliklerini kamuoyuna duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında dün alabora olan gemide yaşamını yitiren 8 kişi ile kayıp 20 yolcunun kimliklerini kamuoyuna duyurdu.

Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteği ve KKTC'nin tüm kurumlarının yoğun gayretiyle 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Bir yandan denizden ve havadan arama kurtarma faaliyetleri sürdürülürken, diğer yandan Polis Teşkilatımız ve ilgili kurumlarımız tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik kapsamlı ve titiz çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, hayatını kaybeden 8 yolcunun Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu olduğunu duyurdu.

Üstel, Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan ve Mehmet Nuri Ayran'ın da kayıp olarak arandığını bildirdi.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
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