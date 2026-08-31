Haberler

KKTC'de Filo Denizcilik seferleri durduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik'in deniz seferlerini ikinci bir emre kadar durdurdu. Akgünler Denizcilik yarından itibaren KKTC-Türkiye seferlerine başlayacak; Pegasus ise yarın için 4 ek sefer ve indirimli bilet duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik şirketinin ülkeden yapılan deniz seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filo Denizcilik şirketinin KKTC'den yapacağı tüm deniz seferlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği rota doğrultusunda Akgünler Denizcilik'in yarından (1 Eylül 2026) itibaren KKTC ile Türkiye arasındaki seferlerine başlayacağı ifade edildi.

Ayrıca Pegasus Havayollarının, sadece yarın için 4 adet ek sefer koyarak, yapılacak uçuşlara yönelik indirimli bilet satışına da başladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor

Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Daha imzası bile kurumamıştı! Samet Akaydin, Trabzonspor'dan ayrılıyor

Samet Akaydin'ın Süper Lig devindeki macerası 2 ay sürdü
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti

İsrailli bakan polis koruması olmadan giremediği yerde dua etti

Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti

Bahçede korkunç olay! Eşinin katili oldu
Göçük, işçiyi bir anda yuttu! Belinden aşağısı yerin altına gömüldü

Belinden aşağısı birden yerin altına gömüldü!
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Akrepler yüksek katlara kadar ulaştı

Akrep tehlikesi artıyor! Artık yüksek katlarda da görülüyor