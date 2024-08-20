KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak'ta gazilerle ve iş dünyasıyla bir araya geldi

ZONGULDAK - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak'ta gaziler ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Tatar, Zonguldak ile Kıbrıs arasındaki tarihi bağlara vurgu yaparak, ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak'ın enerji, madencilik, marina ve denizcilik faaliyetlerindeki başarısını KKTC iş dünyası ile paylaşılmasının büyük bir zenginlik olacağına dikkat çekti. AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile birlikte basın açıklaması yapan Tatar, "Heyetimle beraber Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs MÜSİAD Başkanı Ramazan Gündoğdu, doktor Mustafa Kalfaoğlu, başdanışmanım İlker Edip ve diğer heyet mensupları ile Zonguldak'tayız. Zonguldak, bizler için Türkiye Cumhuriyeti'nin kadim şehirlerinden biri. Bugün burada, tekrar yad ettiğimiz gibi 24 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs'ta katledilen Binbaşı Mustafa Necmi İlhan'ın eşi Mürevvet Hanım ve evlatları Murat Kutsi ile Hakan'ı anıyoruz. Mürevvet Hanım Zonguldaklıydı ve az önce kendisini rahmetle andık, tüm aileyi rahmetle andık" dedi.

Tatar, 24 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs'ta katledilen Binbaşı Mustafa Necmi İlhan ailesini anarak, Zonguldak ile Kıbrıs arasındaki bağların geçmişten bugüne güçlü bir şekilde sürdüğünü belirtti. Tatar, "Binbaşı Necmi İlhan Elazığlıydı ama Zonguldak'ta bir süre eğitim alırken doktor olarak Zonguldak'ta çalışmış. Bunu ben bugün öğreniyorum. Necmi İlhan, meşhur 'banyo katliamı'nın kurbanıdır. O vahim olayı öğrendikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne çağrılarak olay hakkında bilgilendirilmiş ve 'Vatan sağ olsun' diyor. İşte bu vesileyle, Zonguldak'la aramızda böyle bir bağ var. Daha sonra, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın talimatını veren merhum Başbakan Bülent Ecevit de uzun yıllar Zonguldak milletvekilliği yapmış ve siyaset hizmet etmiştir. Dolayısıyla Zonguldak ile aramızda bir başka güçlü bağ daha bulunmaktadır" dedi.

Zonguldak'tan Kıbrıs Barış Harekatı'nda 500'den fazla Mehmetçik'in yer aldığını hatırlatan Tatar, şunları kaldetti:

"Bugün burada buluştuğum Kıbrıs gazileriyle çok duygusal anlar yaşadık. Aldığım bilgilere göre, Zonguldak'tan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 500'den fazla Mehmetçik var. Çoğu hayatta ve burada benimle kucaklaştılar. Hepsine minnet duygularımı ifade ettim. Gerçekten çok duygulu anlar yaşadık. Gazilerin gözlerindeki parıltıyı gördüm; çünkü onlar genç yaşta, 19-20 yaşlarındayken Kıbrıs'ta vatan uğruna canlarını siper ettiler. O harekatta şehit olanları da rahmetle anıyorum. Gazilerimize tekrar minnet ve şükranlarımı sunuyorum."