KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile görüşmenin 'son derece verimli' geçtiğini söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmesinin "son derece verimli geçtiğini" belirtti.

Tufan Erhürman, Cuellar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde ikili görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Erhürman, görüşmede dört maddelik metodoloji önerilerinin neleri içerdiği ve nedenlerini bir kez daha ve daha ayrıntılı bir biçimde Cuellar'a anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Daha önceki görüşmelerinde on maddelik bir paket ortaya koyduklarını hatırlatan Erhüman, o paketle ilgili olarak da biraz daha ayrıntılı konuştuklarını dile getirerek, Cenevre ve New York'taki görüşmelerde ele alınan konuları da gözden geçirdiklerini aktardı.

Erhürman, "Ara bölgede Avrupa Birliği desteğiyle inşası planlanan güneş enerjisi paneli meselesini biraz daha ayrıntılı şekilde ele alma fırsatı bulduk." dedi.

Görüşmenin genel olarak son derece verimli geçtiğini vurgulayan Erhürman, "(Görüşmenin) Birbirimizi çok daha iyi anlamamız açısından da çok yararlı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Erhürman, bugün itibarıyla Metehan Sınır Kapısı'nda çok ciddi bir sıkışıklık yaşandığını belirterek, bunun öngördükleri bir konu olduğunun altını çizdi.

"Güney tarafında yaptığımız tespitlerde de gene kabinlerin verimli şekilde çalışmadığını da gördük." diyen Erhürman, konuya ilişkin temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Erhürman, "Ama gerek kuzeyden oraya geçenler gerek güneyde olanlar, gerek güneyden buraya geçenler, bizim daha önce yaptığımız çağrı gerçekleşseydi bugün bu problemlerin bu boyutta yaşanmayacağını söyledi. Bunu bir kez daha Sayın Cuellar'a aktardım." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, iki toplumdan insanların günlük yaşamlarının kolaylaştırılması için bu konuda hızla gerekenin yapılmasını umduğunu dile getirdi.

Öte yandan, "somut bir şekilde ortaya konulan bir talebe uzun zaman geçmiş olmasına rağmen yanıt verilmemiş olmasının gerçekten üzücü" olduğunu kaydeden Erhürman, şunları söyledi:

"Güney'de çıkan gazetelerde okuduğumuz haberlerden, Kıbrıslı Rumların sadece geçişte değil, oradaki yoğunluk dolayısıyla o bölgede oturan insanların kendi günlük yaşamlarını sürdürmelerinde de ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. (Türk tarafının sunduğu 10 maddelik önerinin) İki taraftan da insanların lehine olduğu çok açık bir şekilde görülüyor."

Erhürman, Cuellar'ın ziyareti kapsamında yapılacak üçlü görüşmenin de verimli geçmesini umduğunu belirterek, toplantıda söz konusu 3 başlıkta ilerleme kaydedilmesini umduğunu aktardı.

"Lefkoşa'da bir takım sorunları çözelim"

Erhürman, Cuellar'ın, "Sanırım istediğimiz budur. Adada yeni bir atmosfer. ve umarım insanlar liderlerin bu çabasını desteklemeleri gerektiğinin farkına varırlar. Liderler de bunu başarmalıdır." mesajı hakkında, şu değerlendirmede bulundu:

"Yani bu iş sadece liderlerle olacak bir iş değildir, halkların da sürece desteği önemlidir demiş olduğunu tahmin ediyorum ki önemlidir gerçekten de. O yüzden de biz buradaki süreci mümkün olduğunca şeffaf şekilde her adımını halkımızla paylaşarak yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü sonuçta iki lider değildir bir takım sorunları çözecek olan, bu şahıslara bağlı bir şey değildir."

Erhürman, doğru bilgilendirme amaçlı, halkın süreçle ilgili sürekli bilgilendirildiği şeffaf yaklaşımın devam edeceğinin altını çizerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de aynı şekilde ilerlemesini umduğunu vurguladı.

Görüşmede, garantör ülkelerin de yer alacağı geniş bir toplantı olasılığı konusunun konuşulmadığını aktaran Erhürman, şunları dile getirdi:

"Öyle çok ayrıntılı beş artı bir konuşmadık ama biliyorsunuz bizim orada koyduğumuz bir prensip tavrı var. Yani Cenevre gerçekleşti, New York gerçekleşti. Çok önemli konular değildi aslında gündemde olan, yani üç garantör ülkenin, Genel Sekreter'in de katılacağı konular değildi. Ama hiç olmazsa Cenevre'den ya da New York'tan bir takım sonuçlar çıkmış olsaydı, o toplantıların yapılması biraz daha anlamlı hale gelmiş olacaktı. Benzer bir toplantı olup da yine hiçbir sonuç elde edilmeden çıkılmasını hiçbir şekilde istemediğimizi, bunu doğru bulmadığımızı bir kez daha Sayın Cuellar'la paylaştım."

Erhürman, 5 artı 1 toplantısına gidilmemesi gibi bir tutumun olmadığına değinerek, "Lefkoşa'da bir takım sorunları çözelim, pişsin ki emin olalım. Başka bir ülkede, garantör ülkelerin de, genel sekreterin de katıldığı bir toplantının sonucunda her tarafa olumlu mesajlar verebilecek, 'şu, şu, şu, şu sorunları çözdük. Bu da pozitif bir atmosfer yaratılmasına katkıda bulundu' diyebilelim." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Şahsi Temsilcisi'nden "faydalı görüşme" vurgusu

Cuellar da KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman'ı tebrik ederek "faydalı bir görüşme" yaptıklarını, gelecek hafta Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in toplantısına ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

GKRY ve KKTC liderlerinin çabalarının desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Cuellar, mesajının bu olduğunu kaydetti.