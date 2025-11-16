Haberler

KKTC 42. Kuruluş Yıl Dönümünü Cumhuriyet Resepsiyonu ile Kutladı

Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 42. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Türkiye’den ve KKTC’den birçok siyasi ve askeri figür katıldı. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının geleceği adına önemli mesajlar verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, bazı bakanlar, milletvekilleri, sivil ve askeri erkan, kurum, kuruluş, siyasi parti ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'nda, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile konukları kapıda karşılayarak, tebrikleri kabul etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının geçmişten aldığı bir miras ve çocuklarına gelecek için verdiği sözler bulunduğunu belirterek "Kıbrıs Türk halkı bu adada hep vardı, bugün de vardır ve ileride çok daha iyi koşullarda varlığını sürdürmeye devam edecektir." dedi.

Resepsiyona katılanların 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Erhürman, "Babalarımız ve dedelerimiz çok ağır bedeller ödeyerek bize bir miras bıraktı. Çocuklarımıza sözümüz, bizim aldığımız mirastan çok daha iyisini onlara bırakmak ve onlara dünyadaki en ileri seviyedeki toplumların çocuklarıyla aynı koşulları ve onlara eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi sağlamaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet'in değerlerini aynen onlara aktarabilmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
