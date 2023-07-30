Kırklareli'de Kıyıköy Limanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından iki ay önce başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor. Vize ilçesine bağlı Karadeniz kıyısındaki Kıyıköy beldesindeki limanda, büyük balıkçı teknelerinin rahatça limana yanaşabilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından iki ay önce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kıyıköy Limanı'nda temizleme çalışmaları sürüyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'de Kıyıköy Limanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından iki ay önce başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.

Vize ilçesine bağlı Karadeniz kıyısındaki Kıyıköy beldesindeki limanda, büyük balıkçı teknelerinin rahatça limana yanaşabilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından iki ay önce başlatılan çalışmalar sürüyor. Kıyıköy Belediye Başkanı Tercan Yatkın, yaptığı açıklamada, "Sayıları artan balıkçı tekneleri sebebiyle balıkçılarımızı mağdur etmemek için 40 bin ton kapasitesi bulunan limanımızın kapasitesini 49 bin tona arttırmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle çalışmalara başladık. Bu sebeple limanımızın dibinden kepçeler yardımıyla aldığımız kumları, vatandaşların girmesinin ve kamp yapmasının yasak olduğu bölgeye döküyoruz. Kumları döktüğümüz bölge önceden bu bölge taş barikat ile kapalıydı, fakat çalışmalarımız başladığından dolayı iş makinası ve kamyonların geçmesi için barikatı kaldırdık. Yine de orada yüzmek veya kamp yapmak isteyen vatandaşlarımıza buranın yasak olduğunu bildirdik" dedi.

"Kıyıköy Limanı kullanılamayacak hale gelmişti"

Kırklareli Valisi Birol Ekici, temizleme çalışmaları başlamadan önce limanın neredeyse kullanılamayacak hale geldiğini vurguladı. Ekici, "Kıyıköy Limanı'na büyük balıkçı teknelerinin rahat girebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dip temizliği yapılıyor. Kıyıköy Limanı neredeyse kullanılamayacak hale gelmişti. Ulaştırma Bakanlığının ve Kıyıköy Belediyesinin en uygun gördüğü, belediye tarafından denize girmenin ve kamp yapılmasının yasaklandığı yere kumları döküyoruz. Önemli olan halkımıza hizmet etmektir. Limanın belli kısımları toprak doluydu. O kumları alıp, güvenli bir şekilde bir yere dökmek görevimiz." ifadelerini kullandı.