Kişinin "yaşam yolu rengi"ni bilmesi hayatını kolaylaştırıyor (1)

Renkolog Ayşe Ayşen Bulut, renklerin insanlara rehberlik yaptığını, sağlıklı, mutlu bir yaşam biçimini gösterdiğini belirterek, "İnsanlar, yaşam yolu rengi ile yol aldığı zaman hem ilişkilerinde hem yaşamla hem kendisiyle hem de tüm çevresiyle daha kolay bir hayat içinde oluyor." dedi.

Kişisel gelişim alanında uzun yıllar aldığı eğitimlerin ardından renkolojiye yönelen, Türkiye ve yurt dışındaki eğitimlerle renkolog olan Bulut, herkesin kendisine ait bir yaşam yolu renginin bulunduğunu ve bunlarla hayatta nasıl davranılması gerektiğini öğrendi.

Türkiye'de ilk renk haritasını oluşturan Bulut, hayatını insanlara yaşam yolu rengini öğretmeye adadı.

Bu alandaki en büyük yol göstericisini analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung olarak belirleyen Bulut, renklerin insan hayatındaki önemini, evde, işte ve özel günlerde tercih edilmesi gereken renkleri AA muhabirine anlattı.

Amacının renklerle yol alıp renkleri insanlarla tanıştırmak olduğunu dile getiren Bulut, renklerin ne olduğunu anlamak için önce bunları görmek, hissetmek ve ne olmadığını çözmek gerektiğini söyledi.

Bulut, renklerin herkes etrafında çok iyi bilindiğini, bunun yaydığı enerjiyi hemen hemen herkesin öğrendiğini ifade etti.

İnsanlara renkleri hayatlarında nasıl kullanmaları gerektiğini anlattığını, yaşam yolu renginin insan doğarken meydana çıktığını ve kişinin aurasında gizli olduğunu belirten Bulut, "İnsanlar, yaşam yolu rengi ile yol aldığı zaman hem ilişkilerinde hem yaşamla hem kendisiyle hem de tüm çevresiyle daha kolay bir hayat içinde oluyor. Kişilerle ne yapmak istediğini rengi sayesinde daha kolay çözüyor. Ben sizin renginizi bileyim, ona göre bir irtibat kuruyorum. Kendimi yormuyorum. O rengin özelliklerini bildiğim için size de ona göre davranıyorum. Daha kolay akışta kalıyorum. O kişi ile hiçbir zaman karşılıklı bir çekişmeye girmiyorum. O yüzden zorlanmadan hayat akışındayım." diye konuştu.

Bulut, genellikle çalışma hayatında nasıl bir sistemin içinde olunması gerektiğinin sorulduğunu kaydetti.

Bunun öğrenilebilmesi için bazı soruların cevaplanması gerektiğini belirten Bulut, "Ofiste tek başınıza mısınız? Kalabalık bir yerde misiniz? İlk iş görüşmesine mi gideceksiniz? Yine burada renkler gizli, saklı. Onlar, size bir yol çiziyor. Örneğin bir iş görüşmesine gideceğiniz zaman rengarenk giyinmeyin, renginizle anılmayın. Kendiniz ön plana çıkın. İş yerinde, ofiste kafa karıştıran renkler kullanmayın, daha monokromatik renkler yani koyudan açığa giden renkleri tercih edin." önerisinde bulundu.

Kişinin yaşam yolu rengini doğum tarihinden bulduğunu anlatan Bulut, doğum tarihine denk gelen rakamları kendi arasında tek tek topladıklarını, bir rakama indirdiklerini söyledi.

Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman kişinin doğum tarihinden doğum rengini elde ediyoruz. 1 ile 9 rakamı arasına denk gelen renklerle çalışıyoruz ve hayat daha kolaylaşıyor. Kişi ile çalışmaya girdiğim zaman yaşam yolu renginin özelliklerinin kendisinde olmadığını söyleyebiliyor. O zaman isim rengine giriyoruz. İsminizde egonuz, ruhunuz, duygunuz gizli. Bunları buluyoruz. En son sizin sene renginize geliyoruz. İsimde bir formül var, 29 harfle çalışıyoruz. Bu formül de oradaki rakamlara denk geliyor ve oradan sizin isminizden renginize ulaşıyoruz. Kişilerde bazen renkler çıkmıyor. Bu çıkmayan renk, sizin hayattaki ihtiyaçlarınızı anlatıyor. Neye ihtiyaç duyuyorsunuz, sizde olmayan renkler bunu bildiriyor. O zaman ne yapıyoruz? Bu renklerle sizin ihtiyaç alanlarınıza değiniyoruz. Yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler, nedenler, niçinler, nasıllar... 'Neden ben hep aynı şeyi yaşıyorum?', 'Niye hep aynı şey benim başıma geliyor?', 'Neden hep aynı kişileri hayatıma çekiyorum?' İşte bunlar sizin isim renginizde gizli. Yaşam alanınız çıkmayan renklerde gizli. Bu yüzden isim de çok önemli."

"Renkler sizin sırlarınızı biliyor"

Renkolog Bulut, yaşam yolunun rengini çalıştığı kişilerin hayatına ayna tuttuğunu, onları kendileriyle yüzleştirdiğini anlattı.

Bu kişilerin çok şaşırdığını dile getiren Bulut, "Siz bunu nasıl bilebilirsiniz?' diyor. Bu, bende gizli, saklı. Ben de diyorum ki 'Renkler sizin sırlarınızı biliyor. Renkler farkındalıklarınızı fark ettiriyor. Bir insanın farkındalığıyla yüzleşmesi tabii ki kolay değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de "renkolog" kelimesini duyunca insanların şaşırdığını belirten Bulut, göstere göstere, fark ettire ettire renklerin insanların ilgisini çekmeye başladığını, renklerle yol alındığı zaman hayatın daha kolay olduğunu vurguladı.

Bulut, renkoloji alanında çıkardığı haritada önce en belirgin yaşam yolunun renginin ortaya çıktığını, daha sonra yaşam yolu gölgesinin bulunduğunu anlattı.

Bulut, "Negatife çekildiğiniz zaman kendinizi dışarı nasıl gösteriyorsanız sizi onunla barıştırıyorum. Hayatınız daha bir düzene giriyor. İsteklerinize daha kolay ulaşıyorsunuz. Nedenleri ve niçinleri ortadan kaldırıyorsunuz çünkü bir insan negatifte kaldığı sürece akışta kalamaz. Hep bir tıkanıklık yaşar ve bu tıkanıklıklar iyice yok olmayı insana deneyimletecek." diye konuştu.

"2023 çok daha güzel olacak"

Kişinin gölgesi olan isim rengiyle çalıştığının altını çizen Bulut, şunları kaydetti:

"Bu isim size niye konmuş? Bu meydana çıkıyor. Bununla yol alıyorsunuz. Sonra egonuz, ruhunuz, duygunuz ve en son sene renginiz var. Hayatı terk etmediğimiz müddetçe yaşam yolu rengi bizlerle birlikte ama sene renginiz, rakamlar değiştiği için her yıl kişinin sene rengi değişiyor. Önümüzdeki sene çok harika bir sene olacak. Zorluklar da bitecek, her şey çok güzel olacak. Herkese şunu söylüyorum: Lütfen kendinizi bu sene nadasa çekin. Geçen seneden yapmak istediğiniz şeyleri yoluna soktunuz ama yarım kaldı, ona devam edebilirsiniz. Bu senenin özelliği bekleme çünkü karanlığın rengi, önümüzü göremiyoruz.

Yapılacak her neyse planlarını yapalım. 2023 yılı çok daha güzel olacak, hepimizin şans yılı olacak."