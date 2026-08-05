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Sarıkamış'ta Bereketli Ot Hasadı

Sarıkamış'ta Bereketli Ot Hasadı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, bol yağışlar sayesinde verimli geçen sezonda kışlık yem için ot hasadına başladı. Yüksek rakımda geleneksel ve modern yöntemlerle yürütülen çalışmalar, hayvanların kış ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, mera ve çayırlarda ot hasadına başladı.

Yaklaşık 6 ay kar altında kalan ilçede besiciler, kış boyunca ahırlarda bakacakları küçük ve büyükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğun mesai yürütüyor.

Arazi şartlarına göre geleneksel yöntemlerin de sürdürüldüğü hasatta, engebeli alanlarda tırpan ve at tırmığı kullanılırken, düz arazilerde traktör biçeri, motorlu el biçeri, balya makinesi ve çeşitli ekipmanlardan yararlanılıyor. Biçilen otlar balya haline getirildikten sonra kışlık yem olarak depolanıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki, 2 bin 300 rakımlı Acısu mevkisinde sürdürülen ot hasadı dronla görüntülendi.

Çiftçilerden Mehmet Kılıç, bu yıl yağışların bol olması nedeniyle ot veriminin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Yağışlar ve serin havanın ilkbaharı geciktirdiğini belirten Kılıç, "Bu yıl bereketli bir sezon geçiriyoruz. Yağmurların devam etmesi ve havaların serin gitmesi nedeniyle ot biçimine yaklaşık bir ay geç başladık. Buna rağmen otlarımız çok verimli ve oldukça bol." dedi.

Traktör sürücüsü Murat Toptaş ise yüksek rakımın çalışma koşullarını kolaylaştırdığını ifade ederek, "Ot hasadına başladık. Rakımın yüksek olması nedeniyle havalar serin geçiyor. Bu sayede makinelerle çalışırken fazla zorlanmuyoruz ve rahat bir şekilde hasadımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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