Kış lastiği kullanımı trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlıyor

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, lastiğin, araç kullanıcısını ve aracı hem yola hem de hayata bağladığını belirterek, araç üreticilerinin lastiği bu nedenle "can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün" olarak kabul ettiğini bildirdi.

Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesi ve yol koşullarının zorlaşması trafikte güvenliği öncelikli hale getirirken, özellikle kar, buzlanma ve yağmurun etkili olduğu bu dönemlerde kış lastiklerinin kullanımı hayati bir önem taşıyor.

Bu nedenle doğru lastik kullanımıyla ilgili bilinçlendirme çalışmaları hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliği için büyük önem arz ediyor.

Konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kurt, kış lastiği farkındalığı için bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile işbirliklerinin sürdüğünü söyledi.

Bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve trafik denetim ekiplerinde görev alan trafik polislerine lastik konusunda eğitimler verdiklerini anlatan Kurt, "81 ilde trafik denetim ekiplerinin lastik kontrollerini yapması için gerekli materyalleri tedarik ediyoruz, broşürler dağıtıyoruz ve kamu spotları yapıyoruz. Eğitim uzmanlarımızla kısa bilgilendirici filmler çektik ve sosyal kanallarımızda yayınlıyoruz, buradan gelen sorulara yanıt veriyoruz. Trafikle ilgili bir bilgi ve referans kaynağı oluşturmak amacıyla değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla Güvenli Trafik kitabı hazırladık, ilgili tüm paydaşlara dağıttık. Araç sahipleri lastikle ilgili merak ettikleri tüm bilgiler için web sitemizi veya sosyal mecralarımızı takip ederek, bizlere ulaşarak sorular soruyorlar." diye konuştu.

"Doğru lastik, aracınıza, sürüş ihtiyaçlarınıza ve mevsimine uygun lastik olmalı"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, lastiğin, araç kullanıcısını ve aracı hem yola hem de hayata bağladığının altını çizerek, araç üreticilerinin lastiği bu nedenle "can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün" olarak kabul ettiğini dile getirdi.

Aracı yola ve insanları hayata bağlayanın sadece "lastiğin yola bastığı alan" kadar olduğunu belirten Kurt, şöyle devam etti:

"Bu alanı doğru kullanmazsanız, kendi hayatınızı, araçtaki yolcuların hayatını ve aracınızı büyük tehlikeye atmış olursunuz. Bu yüzden altını çizdiğimiz konu 'doğru lastik'tir, lastiğin doğru kullanımının önemine işaret ediyoruz. Doğru lastik, aracınıza, sürüş ihtiyaçlarınıza ve mevsimine uygun lastik olmalıdır. Kış koşulları denince yağışlı havaları, gizli buzlanmaları, ıslak zemini, karlı zemini kapsar. Kış lastikleri, özel tasarımı ve bileşimi sayesinde kış koşullarına uygun lastiklerdir. Hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlar. Yoğun yağışlarda kış lastiği kullanmayan araçların, yolda kalarak veya kaza yaparak, trafiği olumsuz etkilediğini, başka kazalara da sebebiyet verdiğini örnekleriyle yaşıyoruz. Trafiğe çıkan ticari olsun olmasın tüm araçlarda kış lastiği takılı olmasını öneriyoruz. Lastik alırken araç üreticisinin önerdiği ebatlarda kış lastiğini seçmeye dikkat etmeliler."

Kurt, bilinçli bir araç sahibinin trafiğe çıkmadan önce nasıl düzenli olarak araç bakımlarını, rutin kontrollerini aksatmadan yaptırıyorsa, bulunduğu bölgenin iklim ve hava şartlarını dikkate alarak daha güvenli bir sürüş için kış lastiği kullanmanın da bu bilincin bir parçası olması gerektiğine vurgu yaptı.

Vatandaş ister istemez "Çok pahalı, lastik mi değiştireceğim" diye kış lastiğini sorguladığını ifade eden Kurt, "Oysa fiyatı sorgulamak yerine, sakince bakmalı, hayatımızdan daha değerli bir şey olmadığını fark etmeliyiz. Kış lastiği için yapacağınız zorunlu masrafı düşünmek yerine canınızı, aracınızdaki sevdiklerinizin ve trafikteki başka insanların hayatlarını koruma bilincine herkes sahip olmalı. Her bütçeye hitap edebilecek lastik çeşitleri var. Ortak trafik için hepimiz sorumluluk alarak tedbirli olursak, trafikteki herkesin can sağlığını koruyan akıcı ve güvenli bir trafiği de hep birlikte sağlamış oluruz. Trafiğe çıkan herkese kar yağmasını beklemeden, hava ve yol koşullarıyla bulundukları bölgenin valilik duyurularını takiben kış lastiklerini takmalarını öneriyoruz. Sürücü olmayanlar ise bindikleri araçların, servislerin bu kurala uyup uymadığını mutlaka kontrol etmeliler." şeklinde konuştu.

"Kış lastiği konusunda toplumda yaygın bir bilinç oluştu"

Kurt, kış lastiği konusunda son yıllarda çok yol kat ettiklerini ve toplumda yaygın bir bilinç oluştuğunu söyledi.

Ticari olmayan araç sürücülerinin de kış lastiği uygulamasına uyum gösterdiklerini anlatan Kurt, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Özellikle büyükşehirlerde ve karın kendini yoğun hissettirdiği bölgelerde kış lastiği kullanımına daha sık rastlıyoruz. Küresel ısınma nedeniyle iklimde yaşadığımız dengesizlikler, ani ısı değişiklikleri kar yağsın yağmasın her durumda kış koşullarına hazırlıklı olmamız gerektiğini bize gösteriyor. Bu konuda bir farkındalık var, sürücüler 1 Aralık'tan önce karın yağmasını beklemeden kış lastiğine geçiyor. Doğru olan da bu. Cezalardan kaçmak, zorunluluklara uymak için değil bu bilinç farkındalığıyla doğru lastiği kullanmalıyız. Toplumda bu yöndeki farkındalığın artışına bağlı bir trend gözlemlediğimizi söyleyebilirim. Örneğin İzmir'de bu kış küresel ısınmaya bağlı olarak kış lastiği uygulaması yok gibi görünüyor. Sürücülerimiz kış lastiği uygulamasına dair en doğru ve güncel bilgiyi bulundukları bölgenin valilik duyurularını takip ederek öğrenebilir. Kış mevsimine girdiğimiz için özellikle uzun yola çıkacakların mutlaka 1 Aralık'ı beklemeden valilik karar ve duyurularını takip etmesi gerekir. Bu açıklamaların takibi iklim değişiklikleri nedeniyle eskisinden daha da önem kazandı."