Kırşehir'de Çocuklar Tarihi ve Kültürel Mekanları Geziyor

Kırşehir'de yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, proje kapsamında düzenlenen gezi ve etkinliklerle memleketlerindeki tarihi ve kültürel mekanları tanıyor.

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi ve İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce hazırlanan "Şehrimi Geziyor, Değerlerimi Öğreniyorum Projesi" kapsamında kentteki yaz Kur'an kurslarına katılan 1000'den fazla öğrenci, tarihi ve kültürel mekanları gezerek yetkililerden bilgi alıyor.

Proje doğrultusunda çocuklara Ahi Külliyesi içerisinde yer alan Ahi Evran Camisi, Kırşehir Ahilik Müzesi, Cacabey Gökbilim Medresesi ve Aşıkpaşa Türbesi gibi mekanlar tanıtılıyor.

Cacabey Gençlik Merkezi'nde ise çeşitli aktivitelere katılan çocuklar, burada sinema keyfi yaşıyor.

"Amacımız, daha fazla gence dokunmak"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Çakmakçı, AA muhabirine, çocuklara şehrin dinamiklerini, kültürünü gezerek öğrettiklerini, onları Gençlik Merkezi'nde ağırladıklarını söyledi.

Özellikle kenar mahallelerde bulunan Kur'an kurslarındaki gençlerin ulaşımlarını kuruma ait araçlarla sağladıklarını anlatan Çakmakçı, "Şehrimizin değerlerini çocuklara gezdirip öğretiyoruz. Sonra da Cacabey Gençlik Merkezi'mizde çeşitli faaliyetler yapıp sinema izliyoruz. Gençlerimize değerlerimizin ne kadar önemli olduğunu, değerlerimizle var olduğumuzu öğretmeye çalışıyoruz. Amacımız, bu projeyi önümüzdeki süreçte de devam ettirip daha fazla gence dokunmak ve onların faydalanmasını sağlamaktır." diye konuştu.

"Çocuklarımızın değerlerimize sahip çıkmasını istiyoruz"

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ali Saratlı da proje kapsamında ziyaret edilen birçok mekanın ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara tanıtıldığını söyledi.

Yaz Kur'an kurslarına giden çocuklara, camilerdeki eğitimlerinin ardından yaşadıkları şehri de en iyi şekilde tanıtmaya ve öğretmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Saratlı, şöyle konuştu:

"Hem değerlerimizi öğrenelim hem de şehrimizde kimler yaşamış, onu öğretelim amacındayız. Çocuklarımızın değerlerimize sahip çıkmasını istiyoruz. Ahi Evran-ı Veli, Cacabey, Aşıkpaşa gibi bizlerin tanıdığı, çocukların da tanıyıp bilmesini istediğimiz değerler var. Çocuklar için böyle yapıların olması, özellikle Ahilik Müzesi'nin bulunması onlar için şaşırtıcı. Buralarda yaşamış olan Ahi Evran-ı Veli'yi tanıtma çabamız onlara verim sağlıyor. Çocuklar mutlu oluyor. Bu çalışmanın sonucunda ciddi etkileşim sağlıyoruz. Burada gördükleri ve yaşadıkları tecrübeleri, aileleri ve arkadaşlarıyla da paylaşıyorlar. Bu da çalışmanın duyulmasına ve çevreye örneklik etmesini sağlıyor."

Gençlik lideri Emre Dilek ise projeyle herhangi bir şekilde gençlik merkeziyle irtibat kurmamış, kendi şehirlerindeki tarihi mekanları gezmemiş, sinema salonuna gitmemiş çocuklara ulaştıklarını dile getirdi.

Çocuklar uygulamadan memnun

Kur'an kursu öğrencilerinden 13 yaşındaki Talha Deniz Eroğlu ise Ahilik Müzesi'ni ilk kez gezdiğini ve çok beğendiğini belirterek, "Çok güzelmiş. Ayakkabıcılık, demircilik, marangozluk vardı. Bir kez daha geleceğim. Burada gördüklerimi aileme ve arkadaşlarıma anlatacağım." dedi.

Öğrencilerden 12 yaşındaki Latife Uçar da geziden sonra Gençlik Merkezi'nde oyun oynayıp arkadaşlarıyla sinema izlediklerinden bahsetti.

Ahilik Müzesi'ni gezdiğini ve buradaki birçok eşyaya şaşırdığını anlatan Uçar, "Berberlik, terzilik, dokumacılık gibi meslekleri, önceden kullanılmış bazı eşyaları gördüm, onları tanıdım. Ahilik teşkilatını öğrendim, bir kez daha buraya gelmek isterim." ifadelerini kullandı.