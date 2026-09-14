Haberler

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası, sabah namazı ve dualarla başladı

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası, sabah namazı ve dualarla başladı
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri sabah namazı ve dualarla başladı.

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri sabah namazı ve dualarla başladı.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar, sabah namazında Ahi Külliyesi içerisindeki Ahi Evran Camisi'nde bir araya geldi.

Sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, mazlum ve mağdur coğrafyadaki Müslümanların kurtuluşu, ülke ve milletin selameti, birlik ve beraberliği ile Ahi Evran Veli başta olmak üzere vefat eden esnaf ve sanatkarlar için dua edildi.

Ardından katılımcılar camiden tarihi uzun çarşıya geçerek, esnaf kahvaltısı yaptı.

Programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakanlık ve il protokolü, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar ve esnaf katıldı.

Kahvaltının ardından esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

21 FETÖ'cü için ses getirecek karar! Aralarında Zekeriya Öz de var
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor

Savaşta korkulan oldu! Başkente gece yarısı bomba yağdırdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu

Öğrencileri merak edip odaya girdi! Acı manzarayla karşılaştılar
Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi

Acun'a büyük şok! İhraç edilecek
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde
Gülben Ergen yaz tatiline böyle veda etti! Son günün tadını çıkardı

Ünlü şarkıcı yaz tatiline böyle veda etti! Havuzda keyifli anlar
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Polis peşindeydi! "Raperin Yılmaz"dan gözaltı sonrası ilk görüntü
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm

Maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm