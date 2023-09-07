KIRKLARELİ'NDEKİ SELDE ÖLEN DOKTOR İLE EŞİ İÇİN HASTANEDE TÖREN 2 (cami ek görüntü)Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- KIRKLARELİ'ndeki selde hayatını kaybeden Anestezi Asistanı Dr. Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar için Okmeydanı Prof. Dr.

KIRKLARELİ'NDEKİ SELDE ÖLEN DOKTOR İLE EŞİ İÇİN HASTANEDE TÖREN 2 (cami ek görüntü)

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- KIRKLARELİ'ndeki selde hayatını kaybeden Anestezi Asistanı Dr. Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan ailelerin gözyaşları sel oldu.

Demirköy ilçesi İğneada mevkiinde önceki gün meydana gelen olayda, aşırı yağışın ardından oluşan selde bungalov tatil tesisindeki evlerin sürüklenmesi nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Anestezi Asistanı Dr. Selman Bağışlar (27) ile eşi Mihriban Bağışlar'ın da (26) sel felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suların yükselmeye başladığı sırada ailelerine telefonda sel geldiği bilgisini verip, araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada sel sularına kapıldıkları öğrenilen çift için, Dr. Selman Bağışlar'ın görev yaptığı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene çiftin aileleri, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, hastane başhekimi Prof. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, İstanbul Sağlık Müdürlüğü 4 No'lu Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halim Özçelik, Bağışlar'ın mesai arkadaşları ve hasta yakınları katıldı. 3 ay önce evlendikleri öğrenilen Bağışlar çiftinin cenazelerini taşıyan araçların hastane bahçesine gelmesi sırasında, ailelerin gözyaşları sel oldu. Çiftin cenazeleri helallik alınmasının ardından, öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazı için Zeytinburnu'ndaki Taş Camii'ne götürüldü. Dr. Selman Bağışlar'ın cenaze namazının ardından gömülmek üzere memleketi Antalya'ya götürüleceği, eşi Mihriban Bağışlar'ın ise Silivrikapı'da toprağa verileceği öğrenildi.