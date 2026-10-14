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Kırklareli'nde güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Turan başkanlığında yapıldı

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Kırklareli'nde güvenlik ve asayiş toplantısı, Vali Uğur Turan'ın başkanlığında düzenlendi. Kent genelinde asayiş, sınır güvenliği, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin yanı sıra eğitim döneminde okul, yurt ve etkinliklerde alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, kent genelinde asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Sınır güvenliği, düzensiz göç, kaçakçılık, terör, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele başlıklarının yanı sıra aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği, siber suçlar, kadına yönelik şiddetle mücadele ve dolandırıcılık gibi konular değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda, eğitim öğretim dönemi kapsamında Kırklareli Üniversitesi yerleşkeleri, öğrenci yurtları ve okullarda alınacak güvenlik tedbirleri ile spor müsabakaları ve toplu etkinliklerdeki önlemler görüşüldü.

Vali Uğur Turan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların tüm kurumların iş birliğiyle aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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