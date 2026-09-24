Kırklareli İğneada'da tatbikatta senaryo gereği 17 yaralı, 5 ölü vakası canlandırıldı

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Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde "Yerel Düzey Afet Sağlık ve Çoklu Müdahale Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği İğneada açıklarında iki balıkçı teknesi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle teknelerdeki bazı mürettebat denize düştü. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, botlarla denize düşen kazazedeleri kurtararak limana çıkardı.

Ardından teknelerde çıkan yangın Sahil Güvenlik ekiplerince söndürüldü. Yangında senaryo gereği yaralanan 17 kişi ile hayatını kaybeden 5 kişinin cesedi karaya çıkarıldı.

Yaralılar bölgede kurulan sahra hastanesinde tedavi altına alınırken, senaryo gereği sahra hastanesinde çıkan yangına da ekiplerce müdahale edildi.

Eş zamanlı olarak Demirköy ilçesinde meydana gelen araç içi sıkışmalı trafik kazasında ise UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri medikal kurtarma çalışması yürüttü. Demirköy ve Vize Devlet Hastanelerinde de Hastane Afet Planları (HAP) devreye sokularak acil yaralı kabulü gerçekleştirildi.

Tatbikat başarıyla tamamlandı

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, kentin afet ve acil durumlara hazırlık seviyesini, kurumlar arası koordinasyonu ve saha mücadele yeteneğini değerlendirmek amacıyla tatbikatın başarıyla tamamlandığını söyledi.

Tatbikatın çoklu risk senaryosu üzerine kurgulandığını belirten Tanrıseven, tatbikat hakkında bilgi verdi.

Tüm kurumların ve AFAD gönüllülerinin koordinasyon içinde hareket ettiğini vurgulayan Tanrıseven, "Buradaki amacımız özellikle Kırklareli kentimizi afetlere hazırlıklı kılmak, operasyon kabiliyetimizi gözden geçirmek ve ilerideki olası afetlerde kentimizde neler yapabileceğimize karar vermektir. Temennimiz ülkemizde, ilimizde ve bölgemizde hiçbir şekilde afet olmaması ama hayatın olağan akışı içinde gelişebilecek afetlere hazırlıklı olmak adına bu çalışmayı icra ettik." ifadelerini kullandı.

Tatbikata 104 sağlık personeli katıldı

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de tatbikatın sahadaki yansımasına ve kurumlar arası eş güdümün önemine dikkati çekti.

Denizde, kıyıda ve karada aynı anda yürütülen operasyonun ekiplerin refleksi ile kesintisiz iletişim altyapısını kanıtladığını belirten Cerit, şöyle devam etti:

"Tatbikatlarımızın temel gayesi sadece mevcut imkanlarımızı sergilemek değil, sahadaki reflekslerimizi diri tutmak, eksiklerimizi yerinde görüp tedbirlerimizi henüz gerçek bir kriz yaşanmadan önce almaktır. Bugün elde edilen tüm gözlem ve veriler ayrıntılı bir şekilde raporlanacak, müdahale planlarımız bu tecrübeler ışığında güncellenecektir. Afetlere hazırlıklı, dirençli ve güçlü bir Kırklareli için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Cerit, tatbikatta 104 sağlık personeli ile 7 acil yardım ambulansı, 3 UMKE aracı, 1 acil müdahale ünitesi aracı ve 2 acil müdahale çadırının görev aldığını kaydetti.

Tatbikata, Demirköy Kaymakam Vekili Hamza Erdem, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Alican Meşeci, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, AFAD İl Müdürü Tuncer Avcı ve Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç katıldı.

Kaynak: AA