Kırıkkale, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, görevi başındaki personelin yeni yılı kutlandı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve beraberindekiler, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giderek personelle sohbet etti.

Makas ve Önal, ardından Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Makas, bugün jandarma ve emniyetten toplam 738 kolluk kuvvetiyle vatandaşın huzur ve güvenliği için sahada olduklarını söyledi.

Makas, "2026 yılı, başta ilimize, ülkemize, gönül ve ümmet coğrafyamıza, tüm insanlığa huzur ve barış getirsin. Bu vesileyle Mekke'nin fethini de kutlamak istiyorum." dedi.

Son olarak Yüksek İhtisas Hastanesine uğrayan Makas, yeni doğan bebeğe altın taktı, hastane çalışanlarının yeni yılını kutladı. Belediye Başkanı Önal da bebeğin ailesine yenidoğan seti hediye etti.

Niğde

Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, ilk olarak Sungurbey Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Burada telsizden emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayan Çelik, personele tatlı ikram etti.

Vali Çelik, daha sonra Derbent Kavşağı'ndaki uygulama noktasını ziyaret ederek polislere çorba ikramında bulundu.

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de uğrayan Çelik, personelin yeni yılını kutladı.

Yozgat

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, 112 Acil Çağrı Merkezi, huzurevi, Şehir Hastanesi, itfaiye ve uygulama noktasını ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Muslubelen Uygulama Noktası'nda gazetecilere açıklamada bulunan Özkan, yeni yılın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileyerek, yılbaşı gecesinde yaklaşık 2 bin güvenlik personelinin görev başında olduğunu belirtti.

Kırşehir

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve beraberindekiler, huzurevini ziyaret ederek yaşlıların yeni yılını kutladı.

Ankara-Kayseri kara yolundaki uygulama noktalarında görevli personeli de ziyaret eden Demiryürek, ardından itfaiye, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçerek yoğunluk ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demiryürek, Çuğun Jandarma Karakolu, Ahi Polis Merkezi Amirliği ve Cacabey Meydanı'ndaki uygulama noktasında görevli personelin de yeni yılını kutladı.

Vali Demiryürek'e, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ve protokol üyeleri eşlik etti.

Öte yandan kent merkezinde Cacabey Meydanı başta olmak üzere işlek cadde ve sokaklar ile kavşak noktalarında yaya ve sabit ekipler, denetimlerini sürdürdü.