Ankara'da öğretmen Doğukan Okan Yıldız, ev sahibinin oğlunun tehdit mesajları nedeniyle korkarak evden çıktı ve suç duyurusunda bulundu. Avukatı ise gerçek ve samimi bir ihtiyaca dayanmayan tahliye taleplerinde baskı ve tehdidin de girebildiğini belirtti.

Kiracıya ölüm tehdidine suç duyurusu

ANKARA'da öğretmen Doğukan Okan Yıldız, öğretmen eşi ile 4 yıldır kirada oturduğu evi sözleşmeleri devam ettiği için tahliye etmeyince, kendisine tehdit mesajları gönderen ev sahibinin oğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Doğukan Okan Yıldız, kendisi gibi öğretmen olan eşi Meliha Demirel Yıldız ile Çankaya ilçesinde 4 yıldır kirada oturduğu evi tahliye etmesini isteyen ev sahibine, sözleşmesinin devam ettiğini söyleyerek karşı çıktı. Bunun üzerine ev sahibi, Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açtı. Doğukan Okan Yıldız, dava sürecinde ev sahibinin oğlu Özkan Kızılkaya'nın kendisine 'Eğer evi boşaltmazsan silahla geleceğim, karşıma çıkan kimse onu vuracağım' şeklinde tehdit mesajları göndermesi üzerine korkarak, evden çıktı. Yıldız, tehdit mesajları ile ilgili savcılığa suç duyurunda bulundu.

Ev sahibinin oğlu Özkan Kızılkaya da tehdit mesajlarını gönderdiğinde alkollü olduğunu söyleyerek, "Ertesi gün kendisini arayıp özür diledim. Evi, kendim oturacağım için boşaltmasını istedik. Ama evden çıkmayınca böyle bir olay yaşandı" dedi.

Görüntü dökümü:

- Doğukan Okan Yıldız ile röportaj

- Avukat Mustafa Nazif Yıldız ile röportaj

- Özkan Kızılkaya ile röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Murat BEKMEZCİ- Alper ŞAŞMAZ/ANKARA,