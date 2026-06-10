Haberler

Kılıçdaroğlu'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz'dan sert çıkış

Kılıçdaroğlu'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz'dan sert çıkış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP’deki "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan tartışmalara sanatçı Sabahat Akkiraz da dahil oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakından takip ettiği isimlerden biri olan Akkiraz, sosyal medya paylaşımında Kılıçdaroğlu cephesini hedef alarak "Butlancılar; geldiğiniz gibi gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

  • Sabahat Akkiraz, CHP kurultayının iptal kararı sonrası Kılıçdaroğlu cephesine yönelik 'Butlancılar; geldiğiniz gibi gideceksiniz' ifadelerini kullandı.
  • CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 'mutlak butlan' kararıyla iptal edildi ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine döndü.
  • Kılıçdaroğlu, 9 Haziran'da CHP Genel Merkezi ve TBMM'de partisinin grup toplantısını gerçekleştirdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" kararıyla iptal edilmesinin ardından parti içinde yaşanan gerilim sürerken, tartışmalara sanatçı Sabahat Akkiraz da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakından takip ettiği ve geçmişte birlikte çalıştığı isimlerden biri olan Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu cephesine yönelik sert ifadeler kullandı.

"BUTLANCILAR GELDİĞİNİZ GİBİ GİDECEKSİNİZ"

Akkiraz paylaşımında, "Sömürge Valisi emperyalist ağzıyla konuşarak CHP yönetilmez! Butlancılar; geldiğiniz gibi gideceksiniz" ifadelerine yer verdi.

CHP'DE GERİLİM YÜKSELİYOR

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık görevine dönmüştü. dün (9 Haziran Salı) Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde Özel TBMM'de partinin grup toplantısını gerçekleştirmiş iki toplantıda da kalabalık dikkat çekmişti

Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde ve TBMM çevresinde yaşanan gelişmeler parti içindeki gerilimi artırırken, farklı kesimlerden gelen açıklamalar da tartışmaları derinleştiriyor.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı

Otomotiv devi 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımını askıya aldı
Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

Kılıçdaroğlu'nun kara listesi sızdı! Ağır toplara ihraç şoku
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı

Binanın bodrumunda ölü bulunmuştu! Vahşi cinayeti itiraf etti
İlk işi o oldu! Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak

Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak
ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

Şoke eden ayrılık! İşte ünlü oyuncunun vedasının perde arkası
Meteorolojiden 6 ile sağanak yağış uyarısı

Yaz geldi derken meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı, çöplerden kağıt topladı
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil'den olay yorum

Mehmet Ali Erbil'e 48 yaş küçük sevgili! Yasmin Erbil'in yorumu olay