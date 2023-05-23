Kılıçdaroğlu, "YPG terör örgütü değildir" sözünü neden dediğini anlattı: Devlet o zaman terör örgütü olarak görmüyordu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında geçmişte yaptığı "YPG terör örgütü değildir" açıklamasıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "YPG'yi ilk yıllarda devlet terör örgütü olarak görmüyordu. YPG'nin Başkanı Salih Müslim'i tam 3 kez Türkiye'ye davet ettiler. Bize de sorduklarında devlet terör örgütü olarak görmüyorsa biz de görmüyoruz dedik. Bizim istihbarat örgütümüz yok." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığı "Ypg terör örgütü değildir" açıklamasıyla ilgili konuştu.

"SALİH MÜSLİM'İ 3 KEZ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİLER"

Kılıçdaroğlu, " Ypg'yi ilk yıllarda devlet terör örgütü olarak görmüyordu. YPG'nin Başkanı Salih Müslim'i tam 3 kez Türkiye'ye davet ettiler. Bize de sorduklarında devlet terör örgütü olarak görmüyorsa biz de görmüyoruz dedik. Bizim istihbarat örgütümüz yok." dedi.

"ARINÇ DA BUNU SÖYLÜYORDU"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece biz değil o dönemin AK Parti yöneticileri de terör örgütü olarak görmüyordu. O zaman Arınç da bunu söylüyordu. YPG'nin başkanını çağırıyorsunuz. Otel masraflarını karşılıyordunuz."