Kılıçdaroğlu yayınındaki SADAT reklamı televizyon kanalını karıştırdı! 2 kişinin işine son verildi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu televizyon programında yayınlanan SADAT reklamı ortalığı fena karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun "Aklınızı alırım sizin" sözleriyle tepki gösterdiği SADAT'ın ise "Gol mü olmuş?" diyerek yanıt verdiği tartışma programın yayınlandığı TV100 kanalında da deprem etkisi yarattı. Yapılan açıklamada, "Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam TV100 ekranlarında yayınlanan programda duayen gazeteci Uğur Dündar'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ancak programa damga vuran Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından çok alt bantta yer alan SADAT reklamı oldu.
En az 3 ekranlara getirilen SADAT reklamı Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirirken, program sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrası kanalın "Hata" vurgusuna rağmen SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'nin reklamın bilinçli olarak yayınlandığını ifade etmesi ise ikinci bir kriz yarattı. Hatta Tanrıverdi, SADAT reklamıyla ilgili bir paylaşıma da "Yıllardır agresif/çarpıcı reklamlar yapmadığımız için eleştiriliyorduk. Reklam departmanımız da buna çok içerliyordu. Gol mü olmuş" yanıtını verdi.
Yaşanan bu gelişmeler programın yayınladığı TV100 kanalında da adeta deprem etkisi yarattı. Reklam krizinin ardından yazılı bir açıklama yapan kanal yönetimi, "Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Kanalımız Tv100'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir.
Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile birlikte bu olayın mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin "Gol" diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet'den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır.
Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz" ifadeleri yer aldı.
Sizce 6'lı Masa'nın adayı kim olacak? @kilicdarogluk | @ekrem_imamoglu | @mansuryavas06 | @alibabacan— Haberler.com (@Haberler) January 13, 2023