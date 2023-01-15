Kılıçdaroğlu'nu küplere bindiren SADAT reklamı: Siz kimi tehdit ediyorsunuz, aklınızı alırım sizin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, duayen gazeteci Uğur Dündar'ın gündeme ilişkin sorularına yanıt verdiği program kriz yarattı. Daha önce büyük gerilim yaşadığı SADAT'ın reklamının yayın esnasında en az 3 kez ekrana getirilmesiyle küplere binen Kılıçdaroğlu, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" ifadelerini kullandı. Dündar reklamın yalnızca 8 saniye ekranda kaldığını savunsa da reklamın en az 3 kez verildiği dikkatlerden kaçmadı.

Duayen gazeteci Uğur Dündar, TV100'de 'Haftanın Panoraması' programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etti. Dün akşam bant kaydından yayımlanan programda Kılıçdaroğlu, Dündar'ın gündeme ilişkin merak edilen sorularına yanıt verirken, yayın esnasında yaşanan bir gelişme ise deyim yerindeyse kriz yarattı.

SADAT REKLAMI ORTALIĞI FENA KARIŞTIRDI

CHP heyetinin baskın ziyaretiyle gündeme gelen ve CHP lideri tarafından seçim güvenliğine tehdit oluşturan paramiliter bir kuruluş olarak tanımlanan Sadat'ın reklamı, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı program boyunca en az 3 kez ekrana geldi. Durumun fark edilmesi özellikle sosyal medyada büyük tepki çekerken, kullanıcılar ilgili kişilerden bir açıklama talep etti.

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA: HİÇBİR İLGİM YOK

Programın yayınının bitmesiyle Twitter hesabından konuyla ilişkin bir açıklama yapan Uğur Dündar, "Programın içine alınan reklâmlar konusunda hiçbir bilgim, ilgim yok. Reklâm bölümü bir aydır kullanılan SADAT reklamını, yaklaşık üç saati bulan bizim programın yayınında sadece sekiz saniye kullanmış. Televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırılmış. Ve tekrar ekrana getirilmemiş." ifadelerini kullandı.

REKLAM EN AZ 3 KEZ GÖSTERİLDİ

Dündar, reklamın yalnızca sekiz saniye gösterildiğini savunsa da yayını takip edenler reklamın en az 3 kez ekrana geldiğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU: O AZ KALMIŞ AKLINIZI ALIRIM SİZİN

Yaşanan bu gelişme CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da küplere bindirdi. Bu sabah Twitter hesabından ekrana yansıyan SADAT reklamının bir görselini paylaşan Kılıçdaroğlu, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" dedi.