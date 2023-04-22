Kılıçdaroğlu: Size Yalan Söylüyorlar Halkım. Bu Millet Böyle Bir Ekonomi Rezaletini Asla Hak Etmedi. Biz İse Ekonomiyi Uçuracağız, Uçuracağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında; ekonomiye ilişkin bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun ilgili açıklaması şöyle:

"300 DOLARINIZ OLSA NEBATİ'YE YATIRIM YAPSIN DİYE VERİR MİSİNİZ"

"Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya. İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden, halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar. Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati'ye yatırım yapsın diye verir misiniz? Onlar nasıl versin Allah aşkına? Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim. 2022'de Vietnam 27,2 Milyar dolar direkt yatırım çekti. Vietnam'ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın yüzde 6,6'sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 Milyar eder. 5 senede 300 milyar.

"SİZE YALAN SÖYLÜYORLAR HALKIM. BU MİLLET BÖYLE BİR EKONOMİ REZALETİNİ ASLA HAK ETMEDİ"

Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız."