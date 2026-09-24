Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4'lük depreme geçmiş olsun mesajı yayımladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi ileterek, "Deprem gerçeği karşısında en büyük sorumluluğumuz, yurttaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve afetlere karşı hazırlıklı olmaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

" Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şanlıurfa başta olmak üzere Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Temennimiz, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmaması; saha çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanarak olası hasarların tespit edilmesidir. Deprem gerçeği karşısında en büyük sorumluluğumuz, yurttaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Bu vesileyle sahada görev yapan tüm ekiplerimize kolaylık diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA