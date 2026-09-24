Haberler

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4'lük depreme geçmiş olsun mesajı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4'lük depreme geçmiş olsun mesajı yayımladı
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını, yurttaşların can güvenliğini sağlamanın en büyük sorumluluğumuz olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi ileterek, "Deprem gerçeği karşısında en büyük sorumluluğumuz, yurttaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve afetlere karşı hazırlıklı olmaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

" Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şanlıurfa başta olmak üzere Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Temennimiz, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmaması; saha çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanarak olası hasarların tespit edilmesidir. Deprem gerçeği karşısında en büyük sorumluluğumuz, yurttaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Bu vesileyle sahada görev yapan tüm ekiplerimize kolaylık diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti

Sinyali verdi, memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Tutuklanan Emre Alkin'in hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan operasyon! Kritik isim böyle görüntülendi
Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı

Netanyahu'nun kaldığı otelin yakınında alarm! Ekipler harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da alev alan yataklı otobüste 9 kişi öldü, şoför ve muavin gözaltına alındı

Yolcular fark edip uyardı ama şoför otobüsü durdurmadı: 9 ölü!
Fon soruşturmasında 750 milyon liralık varlığa el konuldu

Fon soruşturmasında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Karaman'da karı kocanın ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istemiş

Karı kocanın ölümünde yürek burkan detay! Küçük kız yardım istemiş
Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük
Gören dönüp bir daha baktı! Dubai'deki galeride servet yatıyor

Milyonlarca insanın hayali burada yatıyor!
Kripto fenomenlerine operasyon! Sırada kim var?

Kripto fenomenlerine operasyon! Sırada kim var?
İstanbul'un yanı başında kar sürprizi

İstanbul'un yanı başında kar sürprizi!