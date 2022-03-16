Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu baronları' iddiasına Bakan Soylu'dan tepki: Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "baronlara" ve "uyuşturucu satıcılarına" operasyon yapılmadığına ilişkin iddialarına yanıt verdi.

"TARİHİN EN KARARLI MÜCADELESİ"

Bakan Soylu, "Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz. Çocukluğumuzdaki tembihleri Kılıçdaroğlu'nda görüyoruz: Haram, yalan, tükeniş, unutkanlık...İş birliği yaptığın büyükelçilerin ülkeleri, devletleri adına gençlerine eroin şırıngası dağıtırken, 'uyuşturucu shop'ları açarken biz, devletimizin tüm kurumlarıyla tarihin en kararlı ve en büyük mücadelesini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeler kullandı: "Vatandaşlarımızı özelliklede gençlerimizi korumak için gece gündüz demeden uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Bazen günlerce evini göremeyen arkadaşlarımız her türlü sonucu göze alarak zehir taciriyle savaşıyor. Ve bundan sonrada savaşacak. Bu uğurda verdiğimiz şehitlerin acısı hala yüreklerimizde. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını ve buna bağlı olarak en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Halen cezaevlerinde uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden "baronlara" ve "uyuşturucu satıcılarına" operasyon yapılmadığını ileri sürmek teşkilatımıza hak etmediği bir iftirada bulunmaktır. Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı'ndan duyunca üzüldük. Şehitlerimizde muazzep eden bu haksızlığa itirazımıza dile getirmeyi mesleğimizin onuru ve şerefi için görev biliyoruz."