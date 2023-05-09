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Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne Sakarya'da taşlı saldırı

Güncel Haberler

Sakarya'da miting düzenleyen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne 15 yaşındaki bir çocuk taşlı saldırı gerçekleştirildi. Otobüsün camı kırılırken, çocuk gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmadığı çocuk daha sonra serbest bırakıldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da miting düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasının ardından bir olay da Sakarya'da yaşandı.

OTOBÜSÜN CAMI KIRILDI

Mitingin ardından alandan ayrılan Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne 15 yaşındaki bir çocuk taşlı saldırı düzenledi. Kılıçdaroğlu yaralanmazken, otobüsün camı kırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne Sakarya'da taşlı saldırı

KILIÇDAROĞLU ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olaydan sonra çocuk gözaltına alındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmadığı çocuk daha sonra serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra miting alanından ayrıldı.

Sakarya Seçim Sonuçları
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya Güncel Haberler

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